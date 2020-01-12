Під Дніпром чоловік до смерті побив рідну матір

У Новомосковську Дніпропетровської області 10 січня поліцейські знайшли тіло жінки, яку шукали три дні.

Живою жінку знайти не вдалося, її тіло виявили недалеко від будинку, де вона жила. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

7 січня о поліцію надійшло повідомлення про зникнення 50-річної місцевої жительки. Співробітники кримінальної поліції почали пошукові заходи. 10 січня в результаті пошуків тіло жінки, замотане в ковдру і прикопане землею, виявили недалеко від будинку, в якому вона жила.

Як виявилося її 29-річний син, щоб заплутати слідство, розповів поліцейським, що його мати пішла з дому і не повернулася. За скоєння вбивства поліцейські затримали чоловіка.

Виявлено тіло, замотане в ковдру Інформіг

За його словами, під час сварки з матір'ю він побив жінку кулаками, завдавши їй важких травм. А коли побачив, що мати не подає ознаки життя, вирішив позбувся тіла. Щоб зняти з себе підозри, повідомив в поліцію про зникнення жінки.

На даний момент вирішується питання про оголошення йому підозрою в скоєнні вбивства і обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Чоловікові загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпропетровській області чоловік протягом двох років ґвалтував 12-річну падчерку. Його засудили до 14 років в'язниці.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!