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31 грудня • оновлено в 08:09
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Карина Бондаренко

Останній день року: синоптики дали прогноз погоды на 31 грудня

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У Дніпрі у вівторок, 31 грудня, буде хмарно, вітряно і сиро.

Похмурий ранок плавно перетече в ясний день, а до вечора небо знову опиниться у владі хмар. Про це повідомляє Синоптик.

Увечері, можливо, пройде дощ зі снігом. Синоптики прогнозують від +1 до -3 градусів за Цельсієм. Через вогкістб температура буде відчуватися набагато нижче, ніж реальні показники.

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Вітер в останній день року прискориться до 15-24 м/с. Водіїв попереджають бути обережними: на дорогах – ожеледиця.

Останній день року: синоптики дали прогноз погоды на 31 грудня

Раніше OBOZREVATEL писав, що останні дні грудня в Україні будуть з відчутним морозом. По країні очікується температура повітря нижче позначки нуля.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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