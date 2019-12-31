Останній день року: синоптики дали прогноз погоды на 31 грудня

У Дніпрі у вівторок, 31 грудня, буде хмарно, вітряно і сиро.

Похмурий ранок плавно перетече в ясний день, а до вечора небо знову опиниться у владі хмар. Про це повідомляє Синоптик.

Увечері, можливо, пройде дощ зі снігом. Синоптики прогнозують від +1 до -3 градусів за Цельсієм. Через вогкістб температура буде відчуватися набагато нижче, ніж реальні показники.

Вітер в останній день року прискориться до 15-24 м/с. Водіїв попереджають бути обережними: на дорогах – ожеледиця.

Раніше OBOZREVATEL писав, що останні дні грудня в Україні будуть з відчутним морозом. По країні очікується температура повітря нижче позначки нуля.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!