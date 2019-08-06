Об'їжджайте затори: в Дніпрі можна онлайн стежити за рухом на мостах

Ситуаційний центр Дніпра запустив онлайн - трансляції, де можна стежити за рухом автомобілів на мостах.

Перевірити наявність пробок можна на Амурському, Кайдацькому і Південному мостах. Про це повідомили в пресслужбі Дніпровської міської ради (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Затори в Дніпрі

Амурський міст:

Кайдацький міст:

Південний міст:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, за ремонтом Нового моста в Дніпрі можна цілодобово спостерігати з камери відеоспостереження.

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