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Обережно! На пляжах Дніпра знайшли небезпечні бактерії

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Щорічно в Дніпрі перед початком купального сезону оцінюється стан міських пляжів.

У поточному році на території Дніпропетровської області місцева влада планувала відкрити 12 міських пляжів, повідомила на прес-конференції в "Мост-Днепр" Неля Полюхович, начальник відділу санепіднагляду і організації розслідування спалахів ГУ Госпродпотребслужби в Дніпропетровській області.

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Карта пляжів, на яких небезпечно купатися

"За результатами проведених ОСП" Дніпровське міське відділення лабораторних досліджень "ГУ ДЛЦ МОЗ України лабораторних досліджень, у воді річки Дніпро в межах акваторії пляжу парку КЗК "Парк культури і відпочинку Сагайдак" визначено наявність V. Cholerae non 01/0139 (холероподібні вібріони не більше 01 гр. Хейберга) ", – повідомила Полюхович.

Пляж в Дніпрі

Пляж в Дніпрі

Вона зазначила, що виявлені і інші невідповідності за санітарними показниками безпеки:

"За результатами санітарно-мікробіологічними дослідженнями води річки Дніпро в межах пляжу парку КЗК "Парк культури і відпочинку Придніпровський" виявлено невідповідність вимогам за санітарно–мікробіологічними показниками безпеки: індекс лактозопозитивних кишкових паличок (ЛКП) склав 13 000 на дм3 при нормативному значенні не більше 5 000 в дм3 ", – розповіла експерт.

Полюхович додала, що спокійно купатися можна тільки на пляжі, який знаходиться на Монастирському острові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явився список небезпечних пляжів в Харкові, де не можна купатися.

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Місце
УкраїнаДніпро
Тег
Дніпро
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