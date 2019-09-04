НС на Кам'янському водосховищі: під Дніпром масово гине риба

На Кам'янському водосховищі між Каменським і селищем Аули Дніпропетровської області місцеві рибалки виявили масову загибель риби.

Люди повідомили в поліцію, яка прибула на місце події і склала протокол, передає "Любимый город".

У Кам'янському водосховищі гине риба (ілюстрація) vinbazar.com

Видання повідомляє, з посиланням на керівника Департаменту екології Кам'янської міської ради Богдана Наполова, що у зв'язку з подією планується провести екстрене засідання міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За попередньою інформацією, мова може йти про викид шкідливих речовин. Можливі причини та обставини ситуації будуть встановлювати компетентні фахівці.

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