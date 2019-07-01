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"Нелюдяність і жорстокість": в Дніпрі за упіймання шкуродера заплатять велику винагороду

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Заступник мера Дніпра Михайло Лисенко пообіцяв винагороду за упіймання шкуродера, який продовжує вбивати тварин в місті.

За останній час в Дніпрі прокотилася серія вбивств тварин. Про це повідомив заступник мера Дніпра Михайло Лисенко на сторінці в Facebook/

"Це почалося в травні. Триває донині. Вбивства просто вражають своєю нелюдськістю і жорстокістю. Я дуже сумніваюся, що людина, яка має хоча б мікро частину здорового глузду міг таке зробити. Останні вбиті тварини були виявлені на вул. Войцеховича", – написав Лисенко/

За будь-яку інформацію, яка допоможе встановити особу шкуродера, заступник мера пообіцяв винагороду – 41 тис. грн

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Скріншот

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Лисенко додав, що надати інформацію можна через журналістів, на його особистій сторінці в Facebook, або на гарячу лінію мера.

Небайдужі городяни готові додати особисті кошти до винагороди за упіймання вбивці: "Докину 1000 грн, якщо при "затриманні" він впаде, в слідстві чого - відкритий перелом двох ніг. Без жартів", "До 31000 Лисенко готовий додати ще 5000 грн. Особисто від себе", - пишуть користувачі.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Увага! Фото 18+

Вбивство тварин

Вбивство тварин

Facebook Михайла Лисенко

Вбивство тварин

Вбивство тварин

Facebook Михайла Лисенко

Вбивство тварин

Вбивство тварин

Facebook Михайла Лисенко

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УкраїнаДніпро
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