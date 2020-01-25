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25 січня • оновлено в 12:59
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Дмитро Маркіяненко

Не робіть апокаліптичних прогнозів: Філатов відреагував на смерть 2-річної дитини від грипу

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Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував смерть дворічного хлопчик від грипу, яка сталася в Дніпрі.

Міський голова Дніпра заявив, що причин для апокаліптичних прогнозів немає. Про це він написав у коментарях на своїй сторінці в Facebook.

"Життя – біль. Звикайте. Безумовно, смерть хлопчика – жахлива трагедія. Але коли в мільйонному місті помирає одна дитина, а сотні мережевих ідіотів потім б'ються в падучій і строчать апокаліптичні прогнози в соцмережах, то це реальна проблема", – написав Філатов.

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Філатов закликав Генпрокуратуру, НАБУ та ДБР взятися за розслідування земельних махінацій у Дніпрі

Скріншот

Скріншот

Facebook/Boris Filatov

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 2-річний хлопчик помер через грип. Дитина захворіла 20 січня і йому поставили діагноз "ураження вірусом грипу А".

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Автор
Дмитро Маркіяненко
Місце
Україна Дніпро
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