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21 листопада • оновлено в 10:34
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Софія Ковнір
Софія Ковнір

Накриє мороз і шторм: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

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У Дніпро прийшло істотне похолодання.

У місті і на території області очікується сильний вітер і мороз, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Дихання зими: синоптики назвали дату похолодання в Україні

У четвер, 21 листопада, синоптики прогнозують мінливу хмарність. День пройде без опадів. Очікується східний вітер, 7-12 м/с, а місцями будуть пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -2...- 7 градусів морозу, а вдень – 0...+5 градусів тепла.

Карта

Карта

Як повідомляв OBOZREVATEL, зима в 2020 році в Україні буде досить "м'якої", температура в багатьох точках Європи очікується вище норми.

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Автор
Софія Ковнір Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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