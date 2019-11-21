Накриє мороз і шторм: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

У Дніпро прийшло істотне похолодання.

У місті і на території області очікується сильний вітер і мороз, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода в Дніпрі Bobrlife

У четвер, 21 листопада, синоптики прогнозують мінливу хмарність. День пройде без опадів. Очікується східний вітер, 7-12 м/с, а місцями будуть пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -2...- 7 градусів морозу, а вдень – 0...+5 градусів тепла.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, зима в 2020 році в Україні буде досить "м'якої", температура в багатьох точках Європи очікується вище норми.

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