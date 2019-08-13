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На допомогу поліції: в Дніпрі з'являться 300 нових камер спостереження

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Комунальне підприємство "ІнфоРадаДнепр" оголосило тендер на закупівлю 333 комплектів обладнання для відеоспостереження.

Згідно з інформацією на платформі Prozorro, очікувана вартість закупівлі – 11,3 млн гривень.

Для Дніпра хочуть закупити нові камери нагляду

Для Дніпра хочуть закупити нові камери нагляду

lviv.com

У тендерній документації зазначається, що в країні частішають випадки прояву тероризму і сепаратизму, погіршується криміногенна ситуація, у зв'язку з чим необхідно посилити заходи безпеки в місті.

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Для якісної профілактики злочинів, своєчасного виявлення і розкриття вже скоєних правопорушень, підвищення дисципліни на дорозі, виявлення розшукуваних осіб і в цілому для допомоги в роботі правоохоронців місто закупить додаткове обладнання в рамках виконання цільової програми "Безпечне місто" на 2016-2020 роки.

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Зокрема, планується закупити різні камери відеоспостереження (в тому числі з функціями аналітики зовнішнього середовища і розпізнавання автомобільних номерів), кронштейни для їх кріплення, стрімінговий сервер, відеосервер для побудови Сloud-платформи, блок живлення, комутатор.

Кінцевий термін подачі документів – 4 вересня, початок аукціону – 10 жовтня. Термін поставки обладнання – до 30 листопада цього року.

Раніше OBOZREVATEL писав, що рух пішоходів і велосипедистів по Новому мосту в Дніпрі буде призупинено до 16-го серпня. Перекриття Центрального мосту пов'язано з проведенням робіт з гідроізоляції, які не встигли завершити до 11 серпня.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ProZorro поліція
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