На Дніпропетровщині затримали серійного офісного крадія.

У місті Новомосковськ Дніпропетровської області правоохоронці затримали серійного крадія.

Чоловіка підозрюють у скоєнні ряду пограбувань офісів. Як повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області, крайньою здобиччю зловмисника став ноутбук.

Поліцейські вийшли на слід злодія по записах із камер відеоспостереження. Його вдалося спіймати на виїзді з міста. Крім викраденого майна, правоохоронці вилучили велику кількість ключів до вхідних дверей і відмичок, які він використовував для проникнення в приміщення.

Як виявилося, затриманий є 39-річним жителем Кам'янського. Раніше він вже був судимий за аналогічні злочини.

26 жовтня зловмисникові повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Йому загрожує від трьох до шести років в'язниці.

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