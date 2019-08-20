На Дніпропетровщині з лікарні зникла дитина: фото та особливі прикмети

У Дніпропетровській області з лікарні зник 13-річний Руслан Чорний.

За інформацією пресслужби обласної поліції, хлопець втік і досі не повернувся.

З обласної лікарні зник 13-річний Руслан Чорний. Пресслужба поліції Дніпропетровської області

"20 серпня близько 9:45 неповнолітній житель с. Курилівка Петриківського району Руслан Чорний, який проходив лікування в обласній дитячій лікарні, пішов з медичного закладу досі не повернувся", – сказано в повідомленні пресслужби.

Відзначається, що зріст зниклого хлопчика – 150 см, середня статура, карі очі, темне коротке волосся.

Був одягнений в сірі кросівки, чорні шорти, футболку жовтого кольору.

Інформацію про його місцезнаходження поліція просить повідомити за телефоном (0562) 46 50 02, (096) 024 63 20, (096) 311 24 05.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в місті Першотравенську Дніпропетровської області 12 серпня знайшли мертвим 19-річного хлопця, якого поліція шукала понад два тижні. Павло Козлов пропав 28 липня. Його тіло без ознак життя знайшли в канаві стічної води місцевої шахти.

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