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На Дніпропетровщині з лікарні зникла дитина: фото та особливі прикмети

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У Дніпропетровській області з лікарні зник 13-річний Руслан Чорний.

За інформацією пресслужби обласної поліції, хлопець втік і досі не повернувся.

З обласної лікарні зник 13-річний Руслан Чорний.

З обласної лікарні зник 13-річний Руслан Чорний.

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

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"20 серпня близько 9:45 неповнолітній житель с. Курилівка Петриківського району Руслан Чорний, який проходив лікування в обласній дитячій лікарні, пішов з медичного закладу досі не повернувся", – сказано в повідомленні пресслужби.

Відзначається, що зріст зниклого хлопчика – 150 см, середня статура, карі очі, темне коротке волосся.

Був одягнений в сірі кросівки, чорні шорти, футболку жовтого кольору.

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Інформацію про його місцезнаходження поліція просить повідомити за телефоном (0562) 46 50 02, (096) 024 63 20, (096) 311 24 05.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в місті Першотравенську Дніпропетровської області 12 серпня знайшли мертвим 19-річного хлопця, якого поліція шукала понад два тижні. Павло Козлов пропав 28 липня. Його тіло без ознак життя знайшли в канаві стічної води місцевої шахти.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
зникла людина дитина поліція
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