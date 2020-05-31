На Дніпропетровщині виявили 9 нових хворих на коронавірус: одна людина померла

Станом на 31 травня за останню добу в Дніпропетровській області виявили ще девять хворих на коронавірус.
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Серед нових хворих – п'ять жителів Дніпра, один – з Кривого Рогу. Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
Наявність інфекції також підтвердили у жителів Криничанського, Новомосковського та П'ятихатського районів.
На Дніпропетровщині виявили 9 нових хворих
Пресслужба ДОДА
За даними Дніпропетровської обласної ради, 30 травня в Дніпрі був зафіксований новий смертельний випадок з коронавірусом.
Всього з початку епідемії в в Дніпропетровській області зареєстровано 942 випадки COVID-19. 265 жителів регіону вже одужали, 21 помер.
Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі виявили три нових випадки коронавірусу. З початку епідемії в місті зафіксовано понад 400 випадків COVID-19.
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