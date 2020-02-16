На Дніпропетровщині викрили масштабну схему поставки сигарет з ОРДЛО

У суботу, 15 лютого, одночасно на території Донецької, Дніпропетровської, Одеської та Волинської областей провели 90 обшуків в місцях можливого зберігання контрафактних сигарет.

Прикордонники спільно з правоохоронцями вилучили понад 1500 ящиків на загальну суму близько 20 мільйонів гривень. Про це повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби України (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Правоохоронці перевірили нелегальні тютюнові фабрики і місця можливого зберігання контрафактної продукції. В результаті їм вдалося вилучити понад 750 тисяч пачок сигарет. Також правоохоронці вилучили 900 тисяч гривень готівкою, вогнепальну зброю, наркотики, "тіньову" бухгалтерію, комп'ютерну техніку та інші предмети, які є доказом злочинів.

Підроблені тютюнові вироби завезли з окупованої території і готувалися збувати по всій країні.

Прикордонники викрили масштабну схему поставки сигарет з ОРДЛО Пресслужба ДПСУ

Прикордонники викрили масштабну схему поставки сигарет з ОРДЛО Пресслужба ДПСУ

Прикордонники викрили масштабну схему поставки сигарет з ОРДЛО Пресслужба ДПСУ

За даним фактом порушено кримінальні справи за частиною 2 статті 199 (збут підроблених грошей, державних цінних паперів), а також за частиною 2 статті 369 (надання неправомірної вигоди посадовій особі).

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпропетровській області правоохоронці провели обшуки у чоловіка, який займався створенням дитячої порнографії. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

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