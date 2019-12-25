На Дніпропетровщині через неякісний наркоз почали вмирати люди: шукають винних

В одній з лікарень Кам'янського Дніпропетровської області через наркоз вмирають пацієнти.

Як повідомили в пресслужбі Кам'янського відділення поліції, вже відкрито кримінальне провадження.

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Неякісний наркоз в лікарні УНН

За попередньою інформацією, з 17 по 19 грудня в лікарні проводили ряд хірургічних операцій з використанням медичного препарату.

В той же день у семи пацієнтів погіршився стан і їх перевели в обласну лікарню, де одна з пацієнток померла.

Як повідомила в соцмережі Оксана Корнієнко, померла Вікторія Кисіль лягла на планову операцію 18 грудня. Увечері того ж дня вона відійшла від наркозу, але вже на наступний день у Вікторії впав тиск, і вона втратила свідомість:

"Протягом дня робили два переливання крові, але це не допомагало. 20 грудня в третій годині ночі Віту під кисневою маскою перевезли в лікарню Мечникова. Але, на жаль, лікар сказав, що занадто пізно. У неї відмовили в роботі всі внутрішні органи" , – розповіла жінка.

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Вона додала, що в той день було п'ять ідентичних випадків. Весь наркоз привезли в лікарні області. Також відомо, що в лікарні №9 по тій же причині загинула дівчина після операції на апендицит.

"Прохання родичів цієї дівчини підійти до прокуратури міста Кам'янське для написання колективної заяви. Хочеться сподіватися, що знайдуться винні в закупівлі неякісних препаратів, так як у висновку про смерть написано "з невідомих причин"", – зазначила Оксана Корнієнко.

За даними МОЗ України, ускладнення на препарат цієї серії з'явилися і в пацієнтів в місті Вінниця. Створено комісію МОЗ, яка з'ясує всі обставини. Цей препарат та інші препарати, які застосовувалися при проведенні оперативних втручань, вилучені з обігу, повідомляє "Событие".

На сьогоднішній день стан 4 пацієнтів задовільний, у одного пацієнта стан середньої тяжкості, один пацієнт у важкому стані. Всі отримують лікування на третинному рівні медичної допомоги в лікарні імені Мечникова.

"Препарат, на який виникли ускладнення, застосовується в Україні більше 5 років. Раніше ускладнень від дії препарату не виникало. Дії лікарів під час проведення оперативних втручань експертом МОЗ України з анестезіології визнані професійними. За якість препарату відповідальність несе виробник", - сказала Юлія Манаєнкова , начальник управління охорони здоров'я Кам'янського міської ради.

На даний момент правоохоронці проводять слідчі дії та встановлюють всі обставини події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками ввела заборону на серію часто використовуваного препарату для загальної анестезії "Тіопентал".

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