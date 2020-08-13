На Дніпропетровщині безвісти зник 17-річний хлопець. Фото і прикмети

На Дніпропетровщині безвісти зник 17-річний хлопець. Колаж
У Дніпропетровській області поліція розшукує 17-річного Луку Татаринова з Новомосковська.
Хлопець пішов з реабілітаційного центру в невідомому напрямку 7 серпня. З того часу його місцезнаходження невідоме, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд приблизно 17-18 років, зріст - 160-165 сантиметрів, худорлявої статури, світле волосся, світлі очі.
Був одягнений: футболка, шорти, кросівки з сірими вставками або чорні гумові капці.
На Дніпропетровщині безвісти зник 17-річний хлопець Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області
Поліція просить усіх, хто має будь-яку інформацію про місцезнаходження Луки, звернутися за телефонами 102 або (096) 739-54-67, (099) -298-85-36.
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