На Дніпро насувається гроза

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології прогнозує складні погодні умови у Дніпрі в четвер, 25 липня.

Оголошено штормове попередження, пише на своїй сторінці Facebook голова Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області Андрій Кульбач.

У Дніпрі очікується гроза Пресслужба Українського гідрометцентру

За його словами, у найближчу годину зі збереженням до кінця дня в Дніпрі і по території Дніпропетровської області очікується гроза, місцями шквали 15-20 м/с.

Рівень небезпеки 1 - жовтий.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в центрі Дніпра на весь день відключать воду.

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