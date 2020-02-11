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11 лютого • оновлено в 17:23
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Мокрий сніг та хуртовина: в Дніпрі і області оголосили штормове попередження

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У вівторок, 11 лютого, в Дніпрі і області очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують мокрий сніг, ожеледь і сильні пориви вітру.

У місті оголосили "жовтий" рівень небезпеки. Про це повідомили на сайті Головного управління служби з надзвичайних ситуацій.

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Вдень очікується мокрий сніг, який до вечора тільки посилиться. Місцями хуртовини. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, пориви 25-28 м/с. Температура повітря по області вночі та вдень від 0 до -5. По місту вночі -2-4, вдень 0-2 градусів.

Штормове попередження

Штормове попередження

Ракурс

У середу, 12 лютого, прогнозують сніг з дощем. Місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледь. Вітер південно-західний, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від -2 до +3, вдень 0-5 градусів.

13 лютого очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається. На дорогах ожеледь. Вітер західний, 7-12 м/с. Вночі температура повітря опуститься до -6, вдень від +1 до +6.

Як повідомляв OBOZREVATEL, по Європі пронісся потужний ураган, в результаті якого станом на понеділок, 10 лютого, загинули щонайменше шестеро людей.

Катерина Мацак

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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