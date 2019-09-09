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9 вересня • оновлено в 12:55
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Літо повертається? Синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

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У Дніпрі 9 вересня оголосили штормове попередження.

На території області збережеться надзвичайна пожежна небезпека, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Бабине літо у розпалі: синоптики дали спекотний прогноз погоди в Україні

Прогноз погоди

Прогноз погоди

NewsProm

9 та 10 вересня синоптики прогнозують невелику хмарність. Дні пройдуть без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 10-15 градусів, а вдень підніметься до 24-29 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, друга тиждень вересня обіцяє бути теплою. У деяких областях України пройдуть дощі, але в цілому буде переважати суха і тепла погода, притаманна класичному "бабиному літу".

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Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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