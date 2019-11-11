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11 листопада • оновлено в 12:21
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Куди звертатися в Дніпрі, якщо вам не дали опалення

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Щорічно, коли починається опалювальний сезон і коли завершується, люди діляться умовно на два табори: одні хочуть, щоб в квартирах було тепло, інші - не хочуть платити зайві гроші.

OBOZREVATEL розповість, куди звертатися, якщо у вашому будинку не дали тепло.

Куди скаржитися в Дніпрі, якщо не включили опалення

Куди скаржитися в Дніпрі, якщо не включили опалення

rbc.ua

У Дніпрі включають опалення відповідно до законодавства: коли середньодобова температура протягом трьох днів перевищує 8 градусів за Цельсієм.

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У своєму офіційному пабліку на сторінці в Facebook міський голова Борис Філатов так прокоментував ситуацію з опаленням в Дніпрі:

"У всіх оселях Дніпра має буті тепло! Якщо у вас є проблеми з опаленням, зверніться на єдину гарячу лінію. Оператори пріймають звернення цілодобово".

Звернутися на гарячу лінію Дніпровської міської ради можна за телефонами:

- 732-12-12 (стаціонарний);

- (095) 732-12-12;

- (096) 732-12-12;

- (073) 732-12-12.

Крім того, заявки про проблеми з опаленням і з інших питань можна залишити на сайті, де оператори контакт-центру приймають інформацію в режимі онлайн.

Досить залишити основну інформацію (проблема, адреса, контактні дані) і ваша заявка піде на розгляд.

З яких питань можна звернутися

З яких питань можна звернутися

hotline.dniprorada.gov.ua

"Теплоенерго"

Центри обслуговування по тепловим районам:

вул. Глінки, 15А, телефон: 778-59-98, 778-00-56;

Запорізьке шосе, 60А, телефон: 735-20-61;

Проспект Слобожанський, 99А, телефон: 790-20-14.

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"Коменергосервіс"

Графік прийому громадян відділом абонентського обслуговування населення по територіальності:

Ж/м Лівобережний 2, 3; ж/м Калиновський, пров. Фестивальний, 18 тел: (067) 610-23-09, (067) 632-56-05.

Ж/м Сонячний; пр. Слобожанський; пр. Мануйлівська, вул. Артельная, 6б (1 поверх, каб. 105) тел: (067) 610-23-09.

Ж/м Придніпровський, вул. Немировича - Данченко, 42К тел: (067) 610-23-19.

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"Комунжілсервіс"

Проспект Дмитра Яворницького, 75. Телефон: (068) 207-09-50

Графік роботи: понеділок - четвер 8:00 - 17:00, п'ятниця 8:00 - 16:45 перерва 12:00 - 12:45.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що уряд виділив кошти на погашення боргів за опалення.

Яна Коваль

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Україна Дніпро
Теги
новини тепло потепління
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