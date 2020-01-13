Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У вівторок, 14 січня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з ремонтними роботами і технічним обслуговуванням, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
34 канал
Світла не буде за наступними адресами:
Соборний район:
вул. Кошового, 2 10, 10а;
вул. Станична, 17 - 85, 32 - 100;
вул. Гусенка, 40 - 50, 23, 15, 19б;
вул. Гончара, 36 - 44, 25;
вул. Жуковського, 39а, 39б, 41, 41а;
вул. Чернишевського, 25;
вул. Писаржевського, 11.
Новокодацький район:
вул. Днепрельстановська, 34, 57 - 127, 64 - 146;
вул. Лірницька, 1 - 75, 2 - 104, 114г;
вул. Велика Дієвська, 292, 356 - 428, 407 - 453, 541;
вул. Мукачева, 1 - 61, 2 - 42, 52 - 76;
пер. Тихорецький, 2 - 18, 3 - 19, 27 - 39;
вул. Базарна, 2 - 28;
вул. Приморська, 1 - 18;
вул. Костромська, 1 - 5;
вул. Болбочана, 1 - 25, 2 - 12;
вул. Рижкова, 2 - 30, 1 - 11, 35 - 47;
вул. Шмідта, 1а - 23, 2 - 68;
вул. Ткаченко, 2, 4, 8,1г, 1в, 1б;
вул. Рильського, 1 - 15, 2 - 38;
вул. Електрична, 2 - 20, 7;
пер. Новий, 9;
вул. Космічна, 1, 13;
пер. 8 Березня, 1 - 57, 1а, 2 - 64;
вул. Олімпійська, 1 - 17, 23, 43, 6, 16;
пер. Олімпійський, 4 - 17;
вул. Рижкова, 30 - 120, 25 - 115, 30а;
вул. Пирогова, 2, 12, 18, 66.
Самарський район:
вул. Молодогвардійська 18, 20, 32;
вул. Лублянська, 3, 5.
Чечелівський район:
вул. Шмідта, 8 - 14;
пр. Пушкіна, 10 - 16, 6, 8а;
вул. Філософська, 11б - 21, 18 - 32.
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