Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У вівторок, 14 січня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з ремонтними роботами і технічним обслуговуванням, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Новини У Дніпрі змінилася абонплата за комунальні послуги

Відключення світла 34 канал

Світла не буде за наступними адресами:

Соборний район:

вул. Кошового, 2 10, 10а;

вул. Станична, 17 - 85, 32 - 100;

вул. Гусенка, 40 - 50, 23, 15, 19б;

вул. Гончара, 36 - 44, 25;

вул. Жуковського, 39а, 39б, 41, 41а;

вул. Чернишевського, 25;

вул. Писаржевського, 11.

Новокодацький район:

вул. Днепрельстановська, 34, 57 - 127, 64 - 146;

вул. Лірницька, 1 - 75, 2 - 104, 114г;

вул. Велика Дієвська, 292, 356 - 428, 407 - 453, 541;

вул. Мукачева, 1 - 61, 2 - 42, 52 - 76;

пер. Тихорецький, 2 - 18, 3 - 19, 27 - 39;

вул. Базарна, 2 - 28;

вул. Приморська, 1 - 18;

вул. Костромська, 1 - 5;

вул. Болбочана, 1 - 25, 2 - 12;

вул. Рижкова, 2 - 30, 1 - 11, 35 - 47;

вул. Шмідта, 1а - 23, 2 - 68;

вул. Ткаченко, 2, 4, 8,1г, 1в, 1б;

вул. Рильського, 1 - 15, 2 - 38;

вул. Електрична, 2 - 20, 7;

пер. Новий, 9;

вул. Космічна, 1, 13;

пер. 8 Березня, 1 - 57, 1а, 2 - 64;

вул. Олімпійська, 1 - 17, 23, 43, 6, 16;

пер. Олімпійський, 4 - 17;

вул. Рижкова, 30 - 120, 25 - 115, 30а;

вул. Пирогова, 2, 12, 18, 66.

Самарський район:

вул. Молодогвардійська 18, 20, 32;

вул. Лублянська, 3, 5.

Чечелівський район:

вул. Шмідта, 8 - 14;

пр. Пушкіна, 10 - 16, 6, 8а;

вул. Філософська, 11б - 21, 18 - 32.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині водій легковика не впорався з керуванням на слизькій дорозі і вилетів на узбіччя. Машина переїхала трамвайні колії і врізалася в дерево. Момент ДТП зафіксувала камера.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!