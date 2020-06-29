Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У понеділок, 29 червня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Самарський район:

вулиця Ярославни;

вулиця Ярової;

вулиця Івана Купала;

вулиця Радіальна;

провулок Дубінінський;

вулиця Дубінінська;

вулиця Білокам'яна;

вулиця Нижньогородська;

вулиця Пшенична;

вулиця Сергія Кульчицького, 1 - 39, 2 - 74, 41 - 119, 76 - 106;

вулиця Домодєдовська, 19 - 117, 20 - 128;

вулиця Підгірна, 44 - 104, 51 - 121;

вулиця Польова, 1 - 19, 2 - 62, 21 - 79, 64 - 118а;

вулиця Чаплинська, 142 - 216, 209 - 263, 218 - 290, 265 - 387;

Амур-Нижньодніпровський район:

провулок Снайперський, 1 - 3, 4 - 6;

провулок Шефський, 2 - 14, 19 - 21;

вулиця Шефська, 59 - 119, 66 - 120, 122 - 138, 127 - 151;

вулиця Межова, 2 - 30, 4б;

вулиця Алуштинська, 1а, 1б, 1в, 1г, 5а, 7, 7а, 11, 13 - 29;

вулиця Водопровідна, 46, 75 - 77;

вулиця Лазаревська, 2 - 16;

вулиця Тайгова, 23 - 71, 26 - 76;

провулок Тайговий, 1, 2 - 10;

вулиця Анадирська, 12 - 14б;

вулиця Приозерна, 20а;

провулок Анадирський, 7 - 29.

Чечелівський район:

вулиця Глибока, 1 - 47, 2 - 26, 71;

вулиця Новопавелецька, 21 - 51, 24 - 54;

вулиця Павелецька, 72 - 90, 127 - 169;

вулиця Новошкільна, 26а - 46, 35 - 63, 48 - 58, 75 - 105;

вулиця Високогірна, 70 - 98, 73 - 99а;

вулиця Стадіонна, 38 - 64.

Новокодацький район:

вулиця Білоріченська, 1 - 31, 2 - 16/1;

вулиця Докучаєва, 1 - 17, 4 - 16, 16, 16а, 18/2;

вулиця Добролюбова, 1 - 21, 2 - 22;

вулиця Київська, 1 - 21, 4 - 42, 44;

вулиця Героїв Революції, 2 - 26, 3 - 32;

вулиця Металургійна, 1 - 7, 2, 6, 8;

вулиця Тіниста, 2 - 8, 3 - 5;

вулиця Сухановська, 1, 2;

вулиця Алмазна, 1/2.

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