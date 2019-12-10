Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У вівторок, 10 грудня, в деяких районах Дніпра не буде світла.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт і технічним обслуговуванням електромережі. Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК Дніпровські електромережі.

Відключення світла Корреспондент.net

Світла не буде за такими адресами:

Індустріальний район:

вул. Данила Заболотного, 1 - 25, 2 - 34;

вул. Дружна, 38;

вул. Урожайна, 2 - 28, 3 - 23;

вул. Новокузнецька, 1 - 39;

вул. Леоніда Кумача, 1 - 29, 4 - 30;

вул. Орджонікідзе, 1 - 31;

вул. Єсеніна, 1 - 139, 2 - 78;

вул. Святкова, 1 - 13;

пер. Богусласвскій, 1 - 7, 2 - 12;

пер. Надії, 6 - 10;

пер. Шляхетний, 1, 2 - 8;

вул. Софії Ковалевської, 67, 69, 71, 71а, 73;

вул. Калинова, 90;

вул. Хабаровська, 39 - 101, 56 - 64;

вул. Марка Вовчка, 8, 45;

вул. Оренбурзька, 1 - 25, 2 - 34, 36 - 62, 40;

вул. Новосибірська, 1 - 23;

вул. Іркутсткая, 19, 32 - 58, 35 - 67;

вул. Байкальська, 31а;

вул. Вяземская, 40;

вул. Тихоокеанська, 2.

Шевченківський район:

вул. Стасова, 1 - 45, 2 - 82;

пер. Стасова, 1 - 46;

вул. Антіна Синявського, 101 - 179, 177 - 231;

вул. Михайла Вербицького, 1 - 5, 2 - 12, 7 - 51, 14 - 76, 55а, 65б, 71а, 73, 98 - 108;

вул. Августина Волошина, 5;

вул. Вдовенко, 1 - 37, 4 - 24;

вул. Вадима Сідура, 57, 58, 59, 60;

вул. Геофізична, 1;

пер. Маковського 3, 3е, 9, 13, 25, 26, 27;

пер. Вербицького, 1 - 51, 2 - 24;

пер. Улюблений, 1, 2;

пер. Івана Сулими, 1, 1а, 3, 5, 7;

вул. Василя Бідного, 1 - 15, 2 - 8;

вул. Семена Скляренка, 61 - 71, 76;

вул. Бориса Познанського, 1 - 26;

вул. Румянцева, 1 - 7, 2 - 34;

вул. Терпігорьева, 9, 12, 14, 16, 18.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Любарського, 16 - 32, 19 - 33;

вул. Олени Пчілки, 1 - 3;

вул. Радгоспна, 4;

пер. Любарського, 7, 7/1;

вул. Володимира Дубовика, 16;

вул. Петрозаводська, 458а, 500А / 1;

вул. 230-ї Стрілкової дивізії, 1а - 43, 8 - 42;

вул. Чернігівська, 351а, 359а, 357а;

пер. Південний, 1 - 47, 2 - 52;

вул. Передова, 548 - 668, 475 - 561, 571а, 571б, 571в.

пер. Гуртовий, 9а, 11а, 17а, 13, 14;

вул. Гуртова, 7 - 31, 56 - 78.

Соборний район:

вул. Євпаторійська, 2б;

вул. Куйбишева, 5б, 6, 8, 8а;

вул. Василя Жуковського, 24;

вул. Олеся Гончара, 8 - 30, 11 - 21;

вул. Чернишевського, 1, 4 - 20, 30а;

вул. Жуковського, 35.

Центральний район:

вул. Володимирська, 1 - 17, 2 - 28;

вул. Кабардіновская, 17 - 25;

вул. Саксаганського, 2 - 30, 9 - 27;

вул. Леонтовича, 1 - 47, 2 - 32;

вул. Виборна, 1.

Новокодацький район:

вул. Каменська, 3, 9;

вул. Володимира Івасюка, 22, 26 - 38, 51;

вул. Авіаційна, 23, 37, 39, 43, 45;

вул. Данила Галицького, 22, 24, 26.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в понеділок, 9 грудня, в мережі з'явилася інформація про те, що в селищі Аули на Дніпропетровщині дитина прийшла в школу з відкритою формою туберкульозу.

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