Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У вівторок, 10 грудня, в деяких районах Дніпра не буде світла.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт і технічним обслуговуванням електромережі. Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК Дніпровські електромережі.
Відключення світла
Корреспондент.net
Світла не буде за такими адресами:
Індустріальний район:
вул. Данила Заболотного, 1 - 25, 2 - 34;
вул. Дружна, 38;
вул. Урожайна, 2 - 28, 3 - 23;
вул. Новокузнецька, 1 - 39;
вул. Леоніда Кумача, 1 - 29, 4 - 30;
вул. Орджонікідзе, 1 - 31;
вул. Єсеніна, 1 - 139, 2 - 78;
вул. Святкова, 1 - 13;
пер. Богусласвскій, 1 - 7, 2 - 12;
пер. Надії, 6 - 10;
пер. Шляхетний, 1, 2 - 8;
вул. Софії Ковалевської, 67, 69, 71, 71а, 73;
вул. Калинова, 90;
вул. Хабаровська, 39 - 101, 56 - 64;
вул. Марка Вовчка, 8, 45;
вул. Оренбурзька, 1 - 25, 2 - 34, 36 - 62, 40;
вул. Новосибірська, 1 - 23;
вул. Іркутсткая, 19, 32 - 58, 35 - 67;
вул. Байкальська, 31а;
вул. Вяземская, 40;
вул. Тихоокеанська, 2.
Шевченківський район:
вул. Стасова, 1 - 45, 2 - 82;
пер. Стасова, 1 - 46;
вул. Антіна Синявського, 101 - 179, 177 - 231;
вул. Михайла Вербицького, 1 - 5, 2 - 12, 7 - 51, 14 - 76, 55а, 65б, 71а, 73, 98 - 108;
вул. Августина Волошина, 5;
вул. Вдовенко, 1 - 37, 4 - 24;
вул. Вадима Сідура, 57, 58, 59, 60;
вул. Геофізична, 1;
пер. Маковського 3, 3е, 9, 13, 25, 26, 27;
пер. Вербицького, 1 - 51, 2 - 24;
пер. Улюблений, 1, 2;
пер. Івана Сулими, 1, 1а, 3, 5, 7;
вул. Василя Бідного, 1 - 15, 2 - 8;
вул. Семена Скляренка, 61 - 71, 76;
вул. Бориса Познанського, 1 - 26;
вул. Румянцева, 1 - 7, 2 - 34;
вул. Терпігорьева, 9, 12, 14, 16, 18.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Любарського, 16 - 32, 19 - 33;
вул. Олени Пчілки, 1 - 3;
вул. Радгоспна, 4;
пер. Любарського, 7, 7/1;
вул. Володимира Дубовика, 16;
вул. Петрозаводська, 458а, 500А / 1;
вул. 230-ї Стрілкової дивізії, 1а - 43, 8 - 42;
вул. Чернігівська, 351а, 359а, 357а;
пер. Південний, 1 - 47, 2 - 52;
вул. Передова, 548 - 668, 475 - 561, 571а, 571б, 571в.
пер. Гуртовий, 9а, 11а, 17а, 13, 14;
вул. Гуртова, 7 - 31, 56 - 78.
Соборний район:
вул. Євпаторійська, 2б;
вул. Куйбишева, 5б, 6, 8, 8а;
вул. Василя Жуковського, 24;
вул. Олеся Гончара, 8 - 30, 11 - 21;
вул. Чернишевського, 1, 4 - 20, 30а;
вул. Жуковського, 35.
Центральний район:
вул. Володимирська, 1 - 17, 2 - 28;
вул. Кабардіновская, 17 - 25;
вул. Саксаганського, 2 - 30, 9 - 27;
вул. Леонтовича, 1 - 47, 2 - 32;
вул. Виборна, 1.
Новокодацький район:
вул. Каменська, 3, 9;
вул. Володимира Івасюка, 22, 26 - 38, 51;
вул. Авіаційна, 23, 37, 39, 43, 45;
вул. Данила Галицького, 22, 24, 26.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в понеділок, 9 грудня, в мережі з'явилася інформація про те, що в селищі Аули на Дніпропетровщині дитина прийшла в школу з відкритою формою туберкульозу.
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