Карнавал, концерти та фаєр-шоу: як в Дніпрі відзначать День міста

Департамент гуманітарної політики Дніпровського міськради оголосив тендер на надання послуг з організації заходів на День міста.

За інформацією на сайті Prozorro, очікувана вартість послуг, що надаються - 2,2 млн гривень, початок аукціону - 23 серпня.

Стала відома програма на День міста litsa.com.ua

Відповідно до тендерної документації, програма на День міста буде включати:

урочисте відкриття свята біля пам'ятника О. Полю

організацію алеї творчості "Мистецький квартал" на Січеславською Набережній;

всеукраїнський фестиваль духових оркестрів "Dnipro Spirit of orchestras" на площі Героїв Майдану;

арт-проект "Битва хорів" на сцені на площі Героїв Майдану;

всеукраїнський фестиваль вуличного танцю "DNEPR Street battle" на Європейській площі;

карнавал "I LOVE DNIPRO" і святкова хода від площі Героїв Майдану до цирку;

рок-фестиваль в парку Сагайдак;

фаєр-шоу "Dnipro.ua" на Фестивальному причалі;

концертно-розважальну програму "Карнавал талантів" на Січеславською набережній навпроти готелю "Дніпропетровськ".

Крім того, раніше міськрада провела тендери (загальною вартістю 5,5 млн гривень) на організацію концерту групи "Baccara" і виступи кавер-групи в стилі 80-90-х біля театру ім. Шевченко, чемпіонату "Найсильніша людина України 2019" за участю Василя Вірастюка, а також концертів Ольги Полякової та "Jerry Heil" на Фестивальному причалі.

Разом з тим в рамках заходів на честь Дня міста 12 вересня в Історичному музеї відбудеться відкриття 17-ї національної філателістичної виставки.

Час проведення заходів поки невідомо.

Точна програма поки не складена.

В рамках святкування можуть проводитися різні виставки, презентації, конкурси та інші заходи, запропоновані організаторами.

За результатами вже проведених аукціонів, організацією буде займатися фірма "Івент Вест".

Раніше OBOZREVATEL писав, що 12 липня Борис Філатов побився об заклад з президентом Володимиром Зеленським. Якщо в Дніпрі не відремонтують Новий міст до 14 вересня 2019 року, мер подасть у відставку.

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