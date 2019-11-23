Їли папір і пінопласт: з'явилися моторошні подробиці про "дітей-мауглі" в Дніпрі

У Дніпрі поліцейські вилучили з сім'ї двох дівчаток, яких мати утримувала в непридатних для життя умовах.

Діти були обділені продуктами харчування, мінімальними зручностями та доглядом. Про це повідомляє ТСН.

У Дніпрі знайшли "дітей-мауглі" Колаж

Правоохоронці так би і не дізналися про "сім'ю-мауглі", якби не заява власника квартири, в якій проживала і горе-матір з дітьми. Як виявилося, вони живуть в цивільному шлюбі, хоча офіційно жінка заміжня за іншим і зареєстрована в селі. Чоловік звернувся в поліцію через насильство з боку співмешканки. На постійні сварки і бійки в цій квартирі сусіди неодноразово скаржилися.

Дорослі ніде не працевлаштовані, тому вся сім'я зводила кінці з кінцями за рахунок дитячих виплат. Жінка отримує гроші на трьох дітей – старша дочка проживає на її батьківщині разом з бабусею. У районній службі у справах дітей заявили, що родина не перебувала у них на обліку, тому перевірок не було.

Про місцезнаходження законного батька на даний момент нічого не відомо. Соціальні служби розглядають питання про позбавлення його з матір'ю батьківських прав.

Зараз п'ятирічна Діана і півторарічна Аня знаходяться в лікарні. Дівчатка вперше побачили чисті ліжечка і тільки зараз дізналися, що таке горщик.

"Вони випорожнюються пінопластом, волоссям, папером. Це говорить про те, що їсти не мали чого. Вони, мабуть, їли те, що було під руками. Вони не можуть наїстися. Наші нянечки кажуть, що потрібно їх ще кілька разів годувати", – каже лікар-педіатр Лія Сегеда.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі знайшли "дітей-мауглі". У будинку, де вони проживають, майже немає меблів, холодильника, санвузла, а тільки брудна ванна, в якій завелися черви.

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