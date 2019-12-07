"Ідіотам вхід заборонений": мерія Дніпра запросила городян до сесійної зали

Заступник міського голови Михайло Лисенко запросив всіх бажаючих взяти участь в обговоренні проблеми поводження з тваринами в Дніпрі.

Зустріч з мером, Борисом Філатовим, і Михайлом Лисенко пройде 11 грудня о 14:00 у сесійній залі міськради. На зустрічі планують обговорити "сратегію на 2020 рік", повідомив заступник мера на своїй сторінці в Facebook.

"Свинорила голова ОСББ замкнула котів в підвалі на Парусы. Біля автовокзалу торгують цуценятами. Метизний завод планує не годувати собак. Жінка, що голосувала за Вілкула - вбиває голубів. У сусідів в квартирі живе вісім собак і їх не вигулюють. Тиграм в клітці не докладають м'ясо. Мер і я отримуємо в день десятки таких повідомлень. Я не думаю, що у когось підніметься рука сказати, що ми не реагуємо на подібні звернення. Реагуємо, і практично завжди. У міру можливості - завжди. А тепер є предметна пропозиція" , - написав Лисенко.

Михайло Лисенко Відкритий

Він зазначив, що для участі в обговоренні та голосуванні з собою необхідно мати документ, що засвідчує особу, та факт прописки в місті Дніпро. Гості з інших міст також вітаються. Реєстрація на захід розпочнеться о 13:00.

"Вхід міським божевільним і ідіотам - категорично заборонений. Всім Щастя! До зустрічі!", - підсумував заступник мера.

Більшість городян підтримали ідею Лисенка, але знайшлися і ті, хто вважає проблему з насильством над тваринами не такою важливою проблемою в Дніпрі.

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Скріншот

Скріншот

Скріншот

Раніше OBOZREVATEL писав, що в середу, 4 грудня, під час 51-ї чергової сесії Дніпровської міської ради депутати прийняли бюджет на 2020 рік. Так, в наступному році загальний обсяг доходів і витрат нового бюджету, з урахуванням дотацій і субвенцій з державної скарбниці, становить 13 млрд гривень.

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