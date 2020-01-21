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21 січня • оновлено в 08:30
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Карина Бондаренко

Холодно і сиро: синоптики дали прогноз погоди на 21 січня в Дніпрі

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Вівторок, 21 січня, в Дніпрі пройде без опадів.

У місті протягом всього дня буде стояти хмарна погода. Про це повідомляє Синоптик.

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Прогноз погоди

Прогноз погоди

grad.ua

Синоптики прогнозують від -2 до 0 градусів за Цельсієм. Через вогкість температура буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники: від -4 до -7.

Холодно і сиро: синоптики дали прогноз погоди на 21 січня в Дніпрі

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Австралію після масштабних лісових пожеж обрушилися величезні пилові бурі. Стихія вирувала в центральній частині Нового Південного Уельсу, перетворивши "день в ніч".

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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