Холодно і сиро: синоптики дали прогноз погоди на 21 січня в Дніпрі

Вівторок, 21 січня, в Дніпрі пройде без опадів.

У місті протягом всього дня буде стояти хмарна погода. Про це повідомляє Синоптик.

Прогноз погоди grad.ua

Синоптики прогнозують від -2 до 0 градусів за Цельсієм. Через вогкість температура буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники: від -4 до -7.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Австралію після масштабних лісових пожеж обрушилися величезні пилові бурі. Стихія вирувала в центральній частині Нового Південного Уельсу, перетворивши "день в ніч".

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