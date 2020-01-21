Холодно і сиро: синоптики дали прогноз погоди на 21 січня в Дніпрі

Вівторок, 21 січня, в Дніпрі пройде без опадів.
У місті протягом всього дня буде стояти хмарна погода. Про це повідомляє Синоптик.
Прогноз погоди
grad.ua
Синоптики прогнозують від -2 до 0 градусів за Цельсієм. Через вогкість температура буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники: від -4 до -7.
Раніше OBOZREVATEL писав, що на Австралію після масштабних лісових пожеж обрушилися величезні пилові бурі. Стихія вирувала в центральній частині Нового Південного Уельсу, перетворивши "день в ніч".
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