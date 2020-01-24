Холодно і без снігу: синоптики дали прогноз погоди на 24 січня в Дніпрі

П'ятниця, 24 січня, в Дніпрі пройде без опадів.

У місті протягом всього дня буде стояти хмарна погода. Про це повідомляє Синоптик.

Синоптики прогнозують від 0 до -4 градусів за Цельсієм. Через вогкість температура буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники: від -3 до -8.

Прогноз погоди Головком

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні в п'ятницю, 24 січня, очікується потепління. Температура повітря в західних регіонах країни досягне +7 градусів. При цьому на сході і півночі випаде сніг.

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