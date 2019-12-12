Холод і густий туман: синоптики дали прогноз погоди на 12 грудня

У четвер, 12 грудня, протягом всього дня в Дніпрі буде стояти хмарна погода.

Водіїв попередили про сильне погіршення видимості на дорогах. Про це повідомляє сайт Синоптик.

Очікується, що день пройде без опадів. Вдень температура повітря буде коливатися від +2 до +3 градусів за Цельсієм. Вночі похолодає до 0 градусів.

Синоптики попереджають, що через сильну вологость і вітер температура буде відчуватися від -2 до -5 градусів.

Температура повітря в Україні відчутно знизиться, але сильних морозів не очікується.

Скріншот sinoptik.ua

Як писав OBOZREVATEL, синоптик Наталія Діденко запевнила, що вже скоро прийде чергова хвиля потепління. А 12 грудня, попередила вона, очікується поривчастий вітер і місцями тумани.

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