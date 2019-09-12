Гниє на очах: під Дніпром погорілець живе на вулиці і лякає перехожих

У Жовтих Водах Дніпропетровської області на головній площі міста живе бездомний чоловік і лякає людей.

Як повідомив очевидець Олександр Роздобудько, чоловік спалив свою квартиру і тепер мешкає на вулиці в центрі міста (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

"У центрі міста, можна сказати на площі Миру, в тридцяти метрах від прокуратури. Ночами виє, не дає спати людям. Уявіть настрій людей, коли вранці прокидаєшся, виглядаєш у вікно і бачиш таку картину! Діти вранці йдуть в школу і так само спостерігають цю картину", – написав очевидець на сторінці в Facebook.

Чоловік Facebook Олександр Роздобудько

Він зазначив, що чоловік "вмирає на очах":

"Людина гниє, здихає на очах у всіх і нікому немає діла до цього! Найцікавіше, що наші "шановні" влада знає про цю людину. Знають, що він спалив свою квартиру повністю і весь під'їзд", – підкреслив Олександр.

Очевидець додав, що влада міста нічого роблять з цим і людям щодня доводиться щодня спостерігати неприємну картину:

"Наш "шановний" мер, наприклад сказав, що людям постраждалим від пожежі допомагати не потрібно, раз є винуватець пожежі, то він і повинен покривати витрати на ліквідацію пожежі в під'їзді і відповідно постраждалих квартир... Але зараз мова не про це. Я сам постраждав від цієї людини і при цьому особисто витягнув його з палаючої квартири, а зараз думаю - навіщо?! ... Може не потрібно було ... Так би страждання хворої людини припинилися швидко! А зараз повторююсь, людина гниє і здихає на очах у всіх, в центі міста, на очах навіть дітей! При цьому чоловік отримує пенсію і поки ще живий ... Невже не можна за рахунок пенсії прилаштувати людину в якийсь хоспіс і дати померти по-людськи, а не як собака під смітником?! ... І нікому немає діла! Влада як завжди безсила!", – розповів чоловік.

Чоловік живе на вулиці Facebook Олександр Роздобудько

Чоловік живе на вулиці Facebook Олександр Роздобудько

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Дніпром горіла багатоповерхівка: врятований чоловік помер по дорозі в лікарню.

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