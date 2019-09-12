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12 вересня • оновлено в 14:41
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Гниє на очах: під Дніпром погорілець живе на вулиці і лякає перехожих

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У Жовтих Водах Дніпропетровської області на головній площі міста живе бездомний чоловік і лякає людей.

Як повідомив очевидець Олександр Роздобудько, чоловік спалив свою квартиру і тепер мешкає на вулиці в центрі міста (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

"У центрі міста, можна сказати на площі Миру, в тридцяти метрах від прокуратури. Ночами виє, не дає спати людям. Уявіть настрій людей, коли вранці прокидаєшся, виглядаєш у вікно і бачиш таку картину! Діти вранці йдуть в школу і так само спостерігають цю картину", – написав очевидець на сторінці в Facebook.

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Чоловік

Чоловік

Facebook Олександр Роздобудько

Він зазначив, що чоловік "вмирає на очах":

"Людина гниє, здихає на очах у всіх і нікому немає діла до цього! Найцікавіше, що наші "шановні" влада знає про цю людину. Знають, що він спалив свою квартиру повністю і весь під'їзд", – підкреслив Олександр.

Очевидець додав, що влада міста нічого роблять з цим і людям щодня доводиться щодня спостерігати неприємну картину:

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"Наш "шановний" мер, наприклад сказав, що людям постраждалим від пожежі допомагати не потрібно, раз є винуватець пожежі, то він і повинен покривати витрати на ліквідацію пожежі в під'їзді і відповідно постраждалих квартир... Але зараз мова не про це. Я сам постраждав від цієї людини і при цьому особисто витягнув його з палаючої квартири, а зараз думаю - навіщо?! ... Може не потрібно було ... Так би страждання хворої людини припинилися швидко! А зараз повторююсь, людина гниє і здихає на очах у всіх, в центі міста, на очах навіть дітей! При цьому чоловік отримує пенсію і поки ще живий ... Невже не можна за рахунок пенсії прилаштувати людину в якийсь хоспіс і дати померти по-людськи, а не як собака під смітником?! ... І нікому немає діла! Влада як завжди безсила!", – розповів чоловік.

Чоловік живе на вулиці

Чоловік живе на вулиці

Facebook Олександр Роздобудько

Чоловік живе на вулиці

Чоловік живе на вулиці

Facebook Олександр Роздобудько

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Дніпром горіла багатоповерхівка: врятований чоловік помер по дорозі в лікарню.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
чоловік
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