"Дуже любить Шевченка": в Дніпрі сфотографували "культурного" автохама

На одній з центральних вулиць Дніпра автохам залишив свій Porsche прямо на постаменті пам'ятника Тарасу Шевченку.

Городяни встигли сфотографувати оригінальну парковку. Знімки виклали на Facebook-сторінці "Автобидло Дніпро" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Автохам в Дніпрі Facebook-сторінка "Автобидло Дніпро"

Користувачі обурилися паркуванням невідомого і звернули увагу на відсутність реакції патрульної поліції.

Автохам в Дніпрі Facebook-сторінка "Автобидло Дніпро"

Автохам в Дніпрі Facebook-сторінка "Автобидло Дніпро"

Раніше OBOZREVATEL писав, що заступник начальника Марганецького відділення поліції в Дніпропетровській області забрав у 22-річної дівчини автомобіль і вимагав за нього 1500 $.

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