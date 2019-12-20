"Дуже любить Шевченка": в Дніпрі сфотографували "культурного" автохама

На одній з центральних вулиць Дніпра автохам залишив свій Porsche прямо на постаменті пам'ятника Тарасу Шевченку.
Городяни встигли сфотографувати оригінальну парковку. Знімки виклали на Facebook-сторінці "Автобидло Дніпро" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Автохам в Дніпрі
Facebook-сторінка "Автобидло Дніпро"
Користувачі обурилися паркуванням невідомого і звернули увагу на відсутність реакції патрульної поліції.
Автохам в Дніпрі
Facebook-сторінка "Автобидло Дніпро"
Автохам в Дніпрі
Facebook-сторінка "Автобидло Дніпро"
Раніше OBOZREVATEL писав, що заступник начальника Марганецького відділення поліції в Дніпропетровській області забрав у 22-річної дівчини автомобіль і вимагав за нього 1500 $.
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