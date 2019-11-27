Головна Новини
29 листопада • оновлено в 12:05
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Світлана Коваленко

Дніпряни зможуть безкоштовно перевіритися на ВІЛ: де можна здати аналіз

1.4т
Читати матеріал російською

У Дніпрі можна буде анонімно і безкоштовно пройти тест на ВІЛ-інфекції.

Результати можна буде дізнатися протягом 15 хвилин після здачі аналізу, повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Дніпряни зможуть безкоштовно перевіритися на ВІЛ

Дніпряни зможуть безкоштовно перевіритися на ВІЛ

gloss.ua

"У багатолюдних місцях Дніпра пройдуть акції до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Там можна пройти експрес-діагностику на ВІЛ. Це безкоштовно, анонімно і швидко – результат повідомлятимуть протягом 15 хвилин", – сказано в повідомленні.

Новини
ВІЛ - не вирок: дніпрянки розповіли, як живуть з інфекцією

Відзначається, що якщо вчасно не виявити інфекцію, то стан імунної системи людини стрімко погіршується, що збільшує ризик заразитися небезпечними захворюваннями і отримати серйозні ускладнення.

У той же час, якщо вчасно визначити статус, сучасна медицина дозволяє ефективно боротися з вірусом і навіть мати здорових дітей, а держава компенсує витрати на терапію.

Новини
Відстеження вірусу ВІЛ: Дослідники показують, як патогени СНІДу розмножуються в тілі

Експрес-тест можна буде пройти:

  • 28 листопада з 11:00 до 14:00 по вул. Челюскіна, 8, біля будівлі "Укрсоцбанку";

  • 28 листопада з 14:30 до 16:00 на проспекті Гагаріна, 72, у Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;

  • 29 листопада з 10:00 до 15:00 на Європейській площі біля ТЦ "Європа";

  • 1 грудня з 11:00 до 14:00 в гіпермаркетах "Ашан", за адресою: бул. Зоряний 1а і вул. Нижньодніпровська, 17.

За даними обладміністрації, щорічно в області виявляють 3-3,5 тис. нових випадків ВІЛ-інфекції.

Раніше OBOZREVATEL писав, що вченим вдалося створити революційну вакцину, яка допоможе в лікуванні туберкульозу. Через кілька років вона отримає ліцензію. За словами дослідників, вакцина на довгий час захистить від хвороби.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Світлана Коваленко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ВІЛ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги