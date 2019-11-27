Дніпряни зможуть безкоштовно перевіритися на ВІЛ: де можна здати аналіз

У Дніпрі можна буде анонімно і безкоштовно пройти тест на ВІЛ-інфекції.

Результати можна буде дізнатися протягом 15 хвилин після здачі аналізу, повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Дніпряни зможуть безкоштовно перевіритися на ВІЛ gloss.ua

"У багатолюдних місцях Дніпра пройдуть акції до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Там можна пройти експрес-діагностику на ВІЛ. Це безкоштовно, анонімно і швидко – результат повідомлятимуть протягом 15 хвилин", – сказано в повідомленні.

Відзначається, що якщо вчасно не виявити інфекцію, то стан імунної системи людини стрімко погіршується, що збільшує ризик заразитися небезпечними захворюваннями і отримати серйозні ускладнення.

У той же час, якщо вчасно визначити статус, сучасна медицина дозволяє ефективно боротися з вірусом і навіть мати здорових дітей, а держава компенсує витрати на терапію.

Експрес-тест можна буде пройти:

28 листопада з 11:00 до 14:00 по вул. Челюскіна, 8, біля будівлі "Укрсоцбанку";

28 листопада з 14:30 до 16:00 на проспекті Гагаріна, 72, у Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;

29 листопада з 10:00 до 15:00 на Європейській площі біля ТЦ "Європа";

1 грудня з 11:00 до 14:00 в гіпермаркетах "Ашан", за адресою: бул. Зоряний 1а і вул. Нижньодніпровська, 17.

За даними обладміністрації, щорічно в області виявляють 3-3,5 тис. нових випадків ВІЛ-інфекції.

Раніше OBOZREVATEL писав, що вченим вдалося створити революційну вакцину, яка допоможе в лікуванні туберкульозу. Через кілька років вона отримає ліцензію. За словами дослідників, вакцина на довгий час захистить від хвороби.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram