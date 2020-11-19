Дніпряни приголомшені відремонтованою вулицею Яворницького, що стала пішохідною

Дніпряни задоволені відремонтованою вулицею Яворницького та вже внесли її до власного переліку улюблених місць для прогулянок. Кажуть, що оновлення дозволило позбавитися багатьох проблем, що тут були — від хаотичного паркування та постійного гулу машин під вікнами до магазинчиків, де можна було придбати алкоголь.

Капітальний ремонт Яворницького — це якісна зміна концепту вулиці та приклад переформатування міського простору, де перевага надається пішоходам. Це — один зі світових урбаністичних трендів. "Як пішохід, я вважаю, що таке робити дуже необхідно. Насправді, наше місто за ці п’ять років стає все кращим. Я дуже задоволена — є де прогулятися. Раніше хіба що набережною так можна було пройтися. Є можливість дістатися роботи прекрасною вулицею", — сказала молода викладачка Наталя.

Під час реконструкції використовували сучасні та якісні матеріали. Зокрема, врахували "хронічну" проблему зношених підземних комунікацій — їх замінили на нові. Для заміни покриття вулиці використали гранітні та бетонні плити, колоту бруківку та кам'яну крихту. Тут також встановили лави, нетипові лежаки, дитячі гірки і качелі. "Нам дуже подобається. Все таке незвичне, гарне. Нам із дитячим візочком дуже зручно. Раніше навіть не думали, що тут можна було зробити щось подібне. Ну вулиця і вулиця. Тепер, звісно, ми тут часті гості. Дякуємо за цей приємний подарунок людям", — ділиться враженнями мати двох дітей Ірина.

Ще одна родзинка — освітлення. Тут його зробили за схожим принципом, що й на вулиці Короленка. Містяни кажуть, що ввечері вулиця також виглядає не менш видовищно. "Рай для тих, хто любить знімати сторіс і фотографуватися нормально. Місце круте", — поділився студент Владислав.

Підрядники зробили все якісно та на совість — адже працювали заради комфорту власних земляків.

На Яворницького висадили дуби, які вирощували у спеціальних розплідниках саме для міського середовища, а також понад 6 тис. кущів.

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що Дніпро і надалі крок за кроком ставатиме зручнішим та комфортнішим, адже у великому промисловому мегаполісі такі острівці для відпочинку надзвичайно важливі.

"Ми і надалі будемо створювати більше можливостей пішоходам вільно користуватися центром нашого прекрасного міста. Ця вулиця стала комфортною для людей", — сказав Борис Філатов.