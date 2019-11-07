Дніпрян запрошують написати радіодиктант: як взяти участь

У п'ятницю, 8 листопада, мешканці Дніпра та області зможуть взяти участь у Всеукраїнському радіодиктанті національної єдності.

Текст почнуть читати о 11:00, передає пресслужба Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

У п'ятницю відбудеться всеукраїнський радіодиктант detector.media

"Радіодиктант розпочнеться об 11:00. Послухати його можна буде на хвилях каналу Суспільного радіо ... Текст читатиме педагог, лінгвіст, теле- і радіоведучий Олександр Авраменко", – сказано в повідомленні.

Через 15 хвилин після закінчення диктанту на сайтах UA: Українське радіо і UA: Cуспільне мовлення опублікують текст, і учасники зможуть перевірити, наскільки успішно вони впоралися із завданням.

До оприлюднення тексту всі бажаючі взяти участь у конкурсі на кращу роботу можуть надіслати їх на перевірку – на адресу rd@nrcu.gov.ua.

Також буде проведено конкурс на кращий твір. Тему оголосять на початку ефіру.

Творчу роботу, разом з текстом радіодиктанту, потрібно буде надіслати до 10 листопада за адресою: Київ, 01001, вул. Хрещатик, б. 26 UA: Українське радіо або по електронній пошті rd@nrcu.gov.ua з позначкою "Твір". Автори десяти кращих творів отримають призи.

Відзначається, що в 2019 році радіодиктант національної єдності, приурочений до Дня української писемності та мови, буде проходити вже дев'ятнадцятий раз. У 2018-му його писали майже 33 тис. учасників, і 311 з тих, хто надіслав тексти на перевірку, не зробили жодної помилки.

Раніше OBOZREVATEL писав, що 25 квітня, Верховна Рада України прийняла в цілому законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За відповідний документ проголосували 278 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

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