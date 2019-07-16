Дніпрян попросили утриматися від поїздок по Амурському мосту

Перекриття Центрального мосту в три рази збільшить навантаження на Амурський міст.

Через Амурський міст будуть їздити 18 нових маршруток і тролейбус №14. Про це в ході прес-конференції повідомив директор департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровського міської ради Ігор Маковце.

Він звернувся до городян на автівках з проханням вибирати альтернативний маршрут для уникнення заторів.

Амурський міст в Дніпрі tov-tob.livejournal.com

"Основне навантаження після перекриття Нового (Центрального - ред.) моста ляже на Амурський міст. Тому ще раз хотів би звернути увагу жителів нашого міста на те, щоб вони вибирали маршрут слідування в об'їзд Амурського моста", - сказав Маковцев.

Маковце додав, що тимчасове скасування деяких маршруток з лівого на правий берег Дніпра пов'язана з накладенням схем руху один на одного.

Мапа

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 12 липня Борис Філатов побився об заклад з президентом Володимиром Зеленським. Якщо в Дніпрі не відремонтують Центральний міст до 14 вересня 2019 року, мер подасть у відставку.

Пізніше Філатов прокоментував парі із Зеленським. Він повідомив, що ніколи не тримався за свою посаду.

Учора, 15 липня, в Дніпрі запропонували ввести цілодобове спостереження за ремонтом Центрального мосту.

16 липня Борис Філатов повідомив, що Центральний міст повністю перекриють на два місяці.

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