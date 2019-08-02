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Дістатися буде простіше: у Дніпрі зробили новинку для пасажирів

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У Дніпрі з першого серпня з'явилася нова зупинка для трамвая №5.

Такі зміни пов'язані з численними пропозиціями жителів міста і з поліпшенням їх обслуговування, повідомили в КП "Дніпровський електротранспорт".

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Нова зупинка

Нова зупинка

Информатор

Також багато хто відвідує новий корпус Центру матері та дитини імені професора Руднєва, тому тепер дніпрянам буде простіше до нього дістатися.

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Стало відомо, чому в Дніпрі може подорожчати проїзд в електротранспорті

Нова зупинка "Пам'ятник Пушкіну" розташована по проспекту Пушкіна між вулицями Філософська і Робоча в напрямку житлового масиву Західний.

Нова зупинка

Нова зупинка

Информатор

Нова зупинка

Нова зупинка

Информатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі істотно подорожчав проїзд в електротранспорті: озвучено рішення міськради.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро трамвай
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