Дістатися буде простіше: у Дніпрі зробили новинку для пасажирів

У Дніпрі з першого серпня з'явилася нова зупинка для трамвая №5.

Такі зміни пов'язані з численними пропозиціями жителів міста і з поліпшенням їх обслуговування, повідомили в КП "Дніпровський електротранспорт".

Нова зупинка Информатор

Також багато хто відвідує новий корпус Центру матері та дитини імені професора Руднєва, тому тепер дніпрянам буде простіше до нього дістатися.

Нова зупинка "Пам'ятник Пушкіну" розташована по проспекту Пушкіна між вулицями Філософська і Робоча в напрямку житлового масиву Західний.

Нова зупинка Информатор

Нова зупинка Информатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі істотно подорожчав проїзд в електротранспорті: озвучено рішення міськради.

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