Дикі танці та драйвові пісні: в Дніпрі стартував масштабний фестиваль "БеzViz". Фоторепортаж

У Дніпрі 2 серпня на Монастирському острові розпочався музичний фестиваль "БеzViz".
Захід триватиме три дні. Тут є все: парк розваг, фудкорт, ярмарки, майстер-класи та багато іншого, повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця події.
На фестивалі встановили три сцени: White, Yellow і Module. На кожній з них виступають відомі українські гурти.
Фестиваль організували за програмою "Культурна столиця"
Крім цього, на території є гарні фотозоні, де кожен бажаючий може зробити фото.
У перший день масштабного заходу на головній сцені виступили популярні артисти: INDT, VIVIENNE MORT, KADEBOSTANY і Бумбокс. Вони взірвали публіку та подарували яскраві емоції.
На інших сценах дніпрян підкорювали своїми виступами Detach, Karyotype, Joryj Kloc, а також Хамерман знищує віруси.
Joryj Kloc
Дніпряни з нетерпінням чекали виходу на сцену улюблених зірок. Завдяки фестивалю Дніпро накрила хвиля посмішок щасливих і задоволених людей.
OBOZREVATEL ділиться атмосферою кайфового фестивалю, щоб ви проникли в цей світ драйвової музики.
KADEBOSTANY
KADEBOSTANY
KADEBOSTANY
KADEBOSTANY
Артисти викликали море емоцій у дніпрян
Бумбокс
Бумбокс
Атмосфера на фестивалі зашкалювала
Бумбокс
Бумбокс
Бумбокс
Joryj Kloc
Joryj Kloc
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