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Дикі танці та драйвові пісні: в Дніпрі стартував масштабний фестиваль "БеzViz". Фоторепортаж

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У Дніпрі 2 серпня на Монастирському острові розпочався музичний фестиваль "БеzViz".

Захід триватиме три дні. Тут є все: парк розваг, фудкорт, ярмарки, майстер-класи та багато іншого, повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця події.

На фестивалі встановили три сцени: White, Yellow і Module. На кожній з них виступають відомі українські гурти.

Фестиваль організували за програмою "Культурна столиця"

Фестиваль організували за програмою "Культурна столиця"

Крім цього, на території є гарні фотозоні, де кожен бажаючий може зробити фото.

У перший день масштабного заходу на головній сцені виступили популярні артисти: INDT, VIVIENNE MORT, KADEBOSTANY і Бумбокс. Вони взірвали публіку та подарували яскраві емоції.

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На інших сценах дніпрян підкорювали своїми виступами Detach, Karyotype, Joryj Kloc, а також Хамерман знищує віруси.

Joryj Kloc

Joryj Kloc

Дніпряни з нетерпінням чекали виходу на сцену улюблених зірок. Завдяки фестивалю Дніпро накрила хвиля посмішок щасливих і задоволених людей.

OBOZREVATEL ділиться атмосферою кайфового фестивалю, щоб ви проникли в цей світ драйвової музики.

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KADEBOSTANY

KADEBOSTANY

KADEBOSTANY

KADEBOSTANY

KADEBOSTANY

KADEBOSTANY

KADEBOSTANY

KADEBOSTANY

Артисти викликали море емоцій у дніпрян

Артисти викликали море емоцій у дніпрян

Бумбокс

Бумбокс

Бумбокс

Бумбокс

Атмосфера на фестивалі зашкалювала

Атмосфера на фестивалі зашкалювала

Бумбокс

Бумбокс

Бумбокс

Бумбокс

Бумбокс

Бумбокс

Joryj Kloc

Joryj Kloc

Joryj Kloc

Joryj Kloc

Як повідомляв OBOZREVATEL, сніг і лід: яскравий фестиваль в Китаї здивував мережу.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро Фестиваль
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