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День відкритих дверей з виступами собак: поліція Дніпра приготувала сюрпризи для городян

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У Дніпрі 4 липня відбудеться день відкритих дверей в Ситуаційному та Кінологічному центрах, а також Полку поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Екскурсії проведуть в честь Дня Національної поліції України. Про це повідомили в прес-службі ГУНП в Дніпропетровській області.

Національна поліція України

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Заходи, які заплановані:

  • 9.00 - Ситуаційний центр ГУНП (вул. Пилипа Орлика, 3): оглядова екскурсія по центру з розповіддю про його роботу і демонстрацією технічних характеристик.

  • 10.00 - Кінологічний центр ГУНП (вул. Дальня, 2): оглядова екскурсія по території кінологічного центру та показові виступи кінологів зі службовими собаками (затримка умовного порушника, пошук прихованих речей, загальний курс дресирування).

  • 11.00 - база Полку поліції спеціального призначення (вул. Столєтова, 21): показові прийоми рукопашного бою, демонстрація зразків спецозброєння і техніки, показові виступи зі службовою собакою.

Запис на екскурсії за телефонами: 066-913-34-06 або 098-667-67-68.

Як повідомляв OBOZREVATEL, День Національної поліції було засновано Указом екс-президента Петра Порошенка від 10 грудня 2015 року.

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Місце
УкраїнаДніпро
Тег
Національна поліція України
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