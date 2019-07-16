Деформувалися деформаційні шви: на Центральному мосту в Дніпрі покладуть новий асфальт

В ході ремонту Центрального мосту покладуть два шари асфальту, гідроізоляцію та замінять деформаційні шви. У міській раді Дніпра повідомили, що причина цьому - прорахунок конструкторів.

Необхідність посилити деформаційні шви з'явилася на вже відремонтованій смузі мосту. Про це повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко під час пресконференції.

Ремонт Центрального мосту в Дніпрі

За словами заммера, деформація сталася через прорахунок інженерів і конструкторів інституту, який проектував міст.

"На відремонтованій смузі на існуючих деформаційних швах з'явилися деформації дорожнього покриття. Це пов'язано з прорахунком інженерів і конструкторів, які розробляли проектно-кошторисну документацію. А її нам розробляв той інститут, який брав участь в його проектуванні, коли він будувався. Тому ми знайшли інженерне рішення - ці місця додатково посилити деформаційними швами ", - повідомив Лисенко.

Заступник міського голови Михайло Лисенко

Крім того, на мосту нанесуть спеціальне покриття, яке розділить рух пішоходів і велосипедистів.

Як розповів Лисенко, над Центральним мостом також натягнуть спеціальні дроти. Завдяки ним міськрада запустить новий тролейбусний маршрут на житловий масив "Сонячний".

Ремонтні роботи на переправі планують закінчити до 12 серпня.

Центральний міст в Дніпрі

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 12 липня Борис Філатов побився об заклад з президентом Володимиром Зеленським. Якщо в Дніпрі не відремонтують Центральний міст до 14 вересня 2019 року, мер подасть у відставку.

Пізніше Філатов прокоментував парі із Зеленським. Він повідомив, що ніколи не тримався за свою посаду.

Учора, 15 липня, в Дніпрі запропонували ввести цілодобове спостереження за ремонтом Центрального мосту.

16 липня Борис Філатов повідомив, що Центральний міст повністю перекриють на два місяці.

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