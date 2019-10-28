Чотири райони Дніпра залишаться без світла: адреси

У вівторок, 29 жовтня, в чотирьох районах Дніпра не буде світла.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Відключення світла в Дніпрі 29 жовтня Відкритий

Самарський район:

вул. 20-річчя Перемоги, 49, 49а, 49б, 49в, 51, 55, 55К, 55д;

вул. Агнії Барто, 12.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Шефська, 1 - 13, 2 - 22, 2 - 21, 18 - 36;

вул. Широка, 5, 16, 16б, 45, 47 - 71, 80 - 112;

вул. Панаса Ковпака, 1 - 15, 2 - 32, 4 - 10;

пер. Шатурський, 1 - 7, 2 - 8;

вул. Таганрозька, 283 - 335;

вул. Передова, 311, 315, 353 - 375, 400, 402 - 524, СТО, АЗС, автомийка, автостоянка;

пер. Широкий, 17 - 21, 73 - 173;

пер. Снайперський, 2 - 24;

пер. Водопровідний, 1 - 33, 2 - 4, 6 - 34, 24а;

вул. Водопровідна, 3 - 73, 2 - 44;

вул. Універсальна, 1;

вул. Бажова, 22 - 51;

вул. Василенко, 99 - 113;

вул. Луговська, 105 - 157;

вул. Смарагдова, 6;

вул. Новозаводська, 42 - 103.

Шевченківський район:

пер. Блоку, 1, 2, 4;

вул. Кониського, 41 - 47;

вул. Дарвіна, 1 - 17а, 2 - 12, 41 - 43;

вул. Дегтягрева, 5 - 9, 31 - 55, 12 - 38;

вул. Загородня, 37, 43, 47;

вул. Курганівська, 55;

вул. Свєтлова, 2 20, 19;

пер. Сорочинський, 1 - 25, 2 - 4;

вул. Повітова, 1 - 21, 2 - 20;

вул. Симона Петлюри, 1 - 7, 2 - 8;

вул. Українська, 2.

Соборний район:

вул. Героїв Крут, 7 (гараж), 9.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Новомосковську Дніпропетровської області чоловік випав із задніх дверей швидкої допомоги прямо на проїжджу частину. Водій автомобіля, що їде позаду автомобіля встиг зманеврувати та запобігти наїзду.

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