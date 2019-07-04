Чоловіка з інсультом везли 8 годин! Фото "вбитої" української дороги обурили мережу

Через стан дороги Миколаїв – Кривий Ріг "швидка" вісім годин везла чоловіка з інсультом.

Крім того, жителі Миколаївської області чекають машину швидкої допомоги не менше двох годин. Про це розповіла народний депутат комітету з питань охорони здоров'я від фракції "Самопоміч" Ірина Сисоєнко на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки)..

"Дорога з Миколаєва до Кривого Рогу, сюди Володимир Гройсман не доїхав! Такий стан дороги не потребує коментарів, і так довжиною 250 км. Минулого тижня чоловіка з інсультом, з Володимирівки, швидка допомога везла до лікарні 8 годин.", - обурилася Сисоєнко.

Стан дороги обурило мережу Facebook Iryna Sysoenko

Як розповіла Сисоєнко, все це через стан траси Н-11, яка потребує ремонту.

Вона також показала фото ділянки траси. На ньому видно ями по коліно і зовсім відсутність дорожнього покриття.

Місцями на трасі немає дорожнього покриття Facebook Iryna Sysoenko

Користувачі Facebook бурхливо відреагували на фотографії розбитої дороги:

"Він напевно собі подумав: навіщо комусь із Миколаєва їхати до Кривого Рогу?",

"Дороги - кошмар. Тільки говорильня",

"Такі дороги майже по всій нашій області, Ірина!", - обурилися користувачі.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна може в 5 разів збільшити використання шлаків при будівництві доріг. Метод також буде екологічним.

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