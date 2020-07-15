Чи потрібна парасолька: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі на 15 липня

У середу, 15 липня, в Дніпрі прогнозується переважно похмура погода.

Вночі очікується дощ. Ранок, день і вечір пройдуть без опадів, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +13 до +23 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 44-100%. Світанок настане о 4:53, захід очікується о 20:38.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні на узбережжях Чорного та Азовського морів на цьому тижні очікуються дощі, спека повернеться на вихідних.