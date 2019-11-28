Чергове місце смерті: мережа в подиві від нової розв'язки на трасі Дніпро – Решетилівка. Фото

Будівництво траси Дніпро – Решетилівка, яка забезпечить довгоочікуване дорожнє сполучення з Києвом, перебуває в самому розпалі. Одначе, незважаючи на високу швидкість виконання робіт, чимало дніпрян збентежені їх якістю.

Так, абсурдна і небезпечна кільцева розв'язка, фото якої опублікували в мережі, викликала хвилю обурення серед користувачів.

Мережа в подиві від нової розв'язки на трасі Дніпро – Решетилівка Колаж

Зокрема, активіст Віталій Уманець висловив думку, що така розв'язка може привести до підвищення аварійності на майбутній трасі.

"Це взагалі нормально – будувати такі розв'язки? Це на новій трасі Дніпро - Решетилівка. Тобто людині, щоб повернути ліворуч або розвернутися, потрібно буде перетнути не тільки дві смуги зустрічного руху (чого в цивілізованому світі намагаються уникати), але і дві смуги попутного руху? Що це за дічь?" – написав активіст на своїй сторінці в Facebook.

Чимало підписників погодилися з думкою автора публікації. Деякі навіть написали, що ця розв'язка може стати "черговим місцем смерті".

Скріншот Facebook Віталія Уманця

Скріншот Facebook Віталія Уманця

Скріншот Facebook Віталія Уманця

Скріншот Facebook Віталія Уманця

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі відновили будівництво об'їзної дороги. На даний момент там укладають вирівнюючий шар і асфальтобетонне покриття в напрямку аеропорту "Дніпропетровськ". Наступним етапом стане будівництво розв'язки над вулицею Аеропортівською і дороги до Південного мосту.

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