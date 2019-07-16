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Через ремонт колій трамваї в Дніпрі змінять маршрут

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Кілька трамваїв у Дніпрі тимчасово змінять маршрут слідування 17-18 липня.

Зміни пов'язані з ремонтом трамвайних колій на Кайдацькому мосту і на просп. Яворницького за перехрестям вул. Шмідта, передає прес-служба Дніпровського міської ради.

Через ремонт колій трамваї в Дніпрі змінять маршрут

Прес-служба КП "Дніпровський електротранспорт"

Зокрема будуть внесені наступні зміни:

17 липня з 22:30 трамваї маршруту № 1 у напрямку до Транспортного університету будуть рухатися за маршрутом Залізничний вокзал – вул. Дмитра Яворницького – вул. Шмідта – вул. Пушкіна – вул. Святослава Хороброго – вул. Чернишевського – вул. Севастопольська – Транспортний університет;

18 липня з 21:00 призупиняється робота трамвайного маршруту № 18;

трамваї № 19 будуть перевозити пасажирів за зміненим маршрутом площа Старомостова – ДЕВЗ.

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Останні відправлення трамваїв з кінцевих зупинок на маршрутах без зазначених змін:

маршрут №1 від Залізничного вокзалу – о 22:23;

маршрут № 18 від ДЕВЗ – о 19:47, від ж / м Лівобережний-3 – о 20:20;

маршрут № 19 від вул. Старомостовой – о 19:35, від ж / м Лівобережний-3 – о 20:36.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Дніпро закупить деталі для трамваїв на 4 млн гривень.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро транспорт трамвай
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