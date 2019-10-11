Частина Дніпра залишиться без світла: названі адреси

У Дніпрі 14 жовтня в трьох районах відключать електрику.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світло 14 жовтня kashamalasha.com

Адреси, де не буде світла:

Новокодацький район:

пров. Мінеральний, 1 - 13, 2 - 6;

вул. Мінеральна, 1 - 21, 2 - 10, 12 - 34, 23 - 49;

вул. Степова, 7 - 17;

пров. Красіна, 3 - 9;

вул. Ромоданівська, 1 - 5, 2 - 14;

вул. Можайського, 25 - 75, 40 - 84, 100;

вул. Юрія Кондратюка, 87 - 179, 112 - 204, 207;

вул. Рубіжний, 1 - 13, 2 - 24;

пров. Малахітовий, 1 - 15, 2 - 20;

пров. Лікарняний, 33;

вул. Чорногорська, 33 - 81, 36 - 100;

вул. Гвоздична, 20 - 58, 29 - 57;

вул. Кармелюка, 46 - 54, 59 - 63;

вул. Чорноземна, 49 - 73, 97, 125 - 137, 139 - 177, 126 - 180, 183, гаражі "Дніпро".

Індустріальний район:

просп. Слобожанський, 26, 35, 35б, 37.

Центральний район:

вул. Робоча, 1 - 17, 2 - 12;

вул. Канатна, 44 - 122;

вул. Аптекарська балка, 5 - 9, 15 - 89, 48 - 90;

вул. Кавалерійська, 28 - 44;

вул. Кабардинська, 1 - 17, 4 - 14.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українцям перерахують тарифи на газ. На період опалювального сезону підвищення може скласти 20-25% – до 8,5 грн за куб. Якщо буде переривання транзиту російського газу, криза поставок, то ціни можуть підскочити ще більше.

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