Частина Дніпра залишиться без світла: названі адреси

У Дніпрі 14 жовтня в трьох районах відключать електрику.
Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
У Дніпрі відключать світло 14 жовтня
kashamalasha.com
Адреси, де не буде світла:
Новокодацький район:
пров. Мінеральний, 1 - 13, 2 - 6;
вул. Мінеральна, 1 - 21, 2 - 10, 12 - 34, 23 - 49;
вул. Степова, 7 - 17;
пров. Красіна, 3 - 9;
вул. Ромоданівська, 1 - 5, 2 - 14;
вул. Можайського, 25 - 75, 40 - 84, 100;
вул. Юрія Кондратюка, 87 - 179, 112 - 204, 207;
вул. Рубіжний, 1 - 13, 2 - 24;
пров. Малахітовий, 1 - 15, 2 - 20;
пров. Лікарняний, 33;
вул. Чорногорська, 33 - 81, 36 - 100;
вул. Гвоздична, 20 - 58, 29 - 57;
вул. Кармелюка, 46 - 54, 59 - 63;
вул. Чорноземна, 49 - 73, 97, 125 - 137, 139 - 177, 126 - 180, 183, гаражі "Дніпро".
Індустріальний район:
просп. Слобожанський, 26, 35, 35б, 37.
Центральний район:
вул. Робоча, 1 - 17, 2 - 12;
вул. Канатна, 44 - 122;
вул. Аптекарська балка, 5 - 9, 15 - 89, 48 - 90;
вул. Кавалерійська, 28 - 44;
вул. Кабардинська, 1 - 17, 4 - 14.
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