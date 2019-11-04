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4 листопада • оновлено в 11:01
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Частина Дніпра залишиться без світла на цілий день: названі адреси

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У понеділок, 4 листопада, в п'яти районах Дніпра не буде світла.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світло 4 листопада

У Дніпрі відключать світло 4 листопада

stolychno.news

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Амур-Нижньодніпровський район

  • пров. Окопний, 1-23, 2-36;

  • вул. Казахстанська, 9-41, 73-141, 28 / 1-88, 90-146;

  • вул. Мінусинська, 1-13, 6-22, 30-34;

  • вул. Щитова, 131-133, 142-158;

  • вул. Передова, 267-329, 346-394;

  • вул. Паші Ангеліної, 15-167, 30-126;

  • пров. Донецький, 11;

  • вул. Житомирська, 90, 128-264Г, 171-327Б;

  • пров. Чернігівський, 1-25, 385, 2-32;

  • вул. Архангельська 1-49, 2-56;

  • вул. Богомаза 133,135,177;

  • вул. Гагринська 73-199; 40-198;

  • Гагринський ров.1-13,2-30;

  • вул. Грінченка 58-226; 33-245;

  • тупик Грінченка 2-12,11;

  • вул. Вітчизняна 69 / 1-89,24д, 26;

  • вул. Петрозаводська 2-6;

  • вул. Семипалатинська 1-39,2-54;

  • Семипалатинський пров. 2-6;

Індустріальний район

  • вул. Заболотного, 2-34, 1-25,

  • вул. Приязна, 38,

  • вул. Урожайна, 2-28, 3-23,

  • вул. Новокузнецька, 1-39;

Шевченківський район

  • вул. Січових Стрільців 1-3,2;

  • вул. Шевченка 36;

  • пр. Дмитра Яворницького 51-53;

Чечелівський район

  • вул. Меренкова, 4-16, 13,35;

  • вул. Гомельська, 1-7, 2-4, 34, 35;

  • вул. Камчатська, 1-9;

  • вул. Могилевська, 10;

  • вул. Леваневського, 42, 56-88, 59, 63-99;

  • вул. Ларіонова, 1, 2, 3, 4, 9-171, 20-50;

  • вул. Аптекарська балка, 32-44, 44а, 94-98;

  • ДП "Сервісенерго",

  • підстанція №31 ДМЕМ МЕТ,

  • Протект СКТБ Елеватормельмаш,

  • ТОВ "Сокіл-Брок"

  • вул. Академіка Белелюбського 25;

  • ТОВ "Днепроінструмент"

  • вул. Академіка Белелюбського 27

  • ПП Воробйов

  • вул. Гаршина 22

  • Автобаза Придніпровської залізничної дороги;

  • вул. Давидова, 2Б, 71, 183;

  • пр. Металургів, 2А, 2Д, 4;

  • вул. Новоорловська, 28, 30, 34;

Соборний район

  • спуск Кодацький №6-54, №1-75,

  • пров. Мандриківській;

  • вул. Олеся Гончара 10-14,10-14;

  • вул. Набережна Перемоги 11а, 13;

  • вул. Набережна Перемоги 37б, 39А, 50А;

  • пр-т Героїв, 43, 45 п. 1-9;

  • п-к Добровольців, д. 6 п. 1-13, д. 10.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що частина Дніпра залишиться без газу в 2020 році. Це пов'язано з проведенням регламентних ремонтних робіт на системі газопостачання.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ЖКХ комунальні послуги
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