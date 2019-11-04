Частина Дніпра залишиться без світла на цілий день: названі адреси

У понеділок, 4 листопада, в п'яти районах Дніпра не буде світла.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світло 4 листопада stolychno.news

Амур-Нижньодніпровський район

пров. Окопний, 1-23, 2-36;

вул. Казахстанська, 9-41, 73-141, 28 / 1-88, 90-146;

вул. Мінусинська, 1-13, 6-22, 30-34;

вул. Щитова, 131-133, 142-158;

вул. Передова, 267-329, 346-394;

вул. Паші Ангеліної, 15-167, 30-126;

пров. Донецький, 11;

вул. Житомирська, 90, 128-264Г, 171-327Б;

пров. Чернігівський, 1-25, 385, 2-32;

вул. Архангельська 1-49, 2-56;

вул. Богомаза 133,135,177;

вул. Гагринська 73-199; 40-198;

Гагринський ров.1-13,2-30;

вул. Грінченка 58-226; 33-245;

тупик Грінченка 2-12,11;

вул. Вітчизняна 69 / 1-89,24д, 26;

вул. Петрозаводська 2-6;

вул. Семипалатинська 1-39,2-54;

Семипалатинський пров. 2-6;

Індустріальний район

вул. Заболотного, 2-34, 1-25,

вул. Приязна, 38,

вул. Урожайна, 2-28, 3-23,

вул. Новокузнецька, 1-39;

Шевченківський район

вул. Січових Стрільців 1-3,2;

вул. Шевченка 36;

пр. Дмитра Яворницького 51-53;

Чечелівський район

вул. Меренкова, 4-16, 13,35;

вул. Гомельська, 1-7, 2-4, 34, 35;

вул. Камчатська, 1-9;

вул. Могилевська, 10;

вул. Леваневського, 42, 56-88, 59, 63-99;

вул. Ларіонова, 1, 2, 3, 4, 9-171, 20-50;

вул. Аптекарська балка, 32-44, 44а, 94-98;

ДП "Сервісенерго",

підстанція №31 ДМЕМ МЕТ,

Протект СКТБ Елеватормельмаш,

ТОВ "Сокіл-Брок"

вул. Академіка Белелюбського 25;

ТОВ "Днепроінструмент"

вул. Академіка Белелюбського 27

ПП Воробйов

вул. Гаршина 22

Автобаза Придніпровської залізничної дороги;

вул. Давидова, 2Б, 71, 183;

пр. Металургів, 2А, 2Д, 4;

вул. Новоорловська, 28, 30, 34;

Соборний район

спуск Кодацький №6-54, №1-75,

пров. Мандриківській;

вул. Олеся Гончара 10-14,10-14;

вул. Набережна Перемоги 11а, 13;

вул. Набережна Перемоги 37б, 39А, 50А;

пр-т Героїв, 43, 45 п. 1-9;

п-к Добровольців, д. 6 п. 1-13, д. 10.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що частина Дніпра залишиться без газу в 2020 році. Це пов'язано з проведенням регламентних ремонтних робіт на системі газопостачання.

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