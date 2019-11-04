Частина Дніпра залишиться без світла на цілий день: названі адреси

У понеділок, 4 листопада, в п'яти районах Дніпра не буде світла.
Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
У Дніпрі відключать світло 4 листопада
stolychno.news
Амур-Нижньодніпровський район
пров. Окопний, 1-23, 2-36;
вул. Казахстанська, 9-41, 73-141, 28 / 1-88, 90-146;
вул. Мінусинська, 1-13, 6-22, 30-34;
вул. Щитова, 131-133, 142-158;
вул. Передова, 267-329, 346-394;
вул. Паші Ангеліної, 15-167, 30-126;
пров. Донецький, 11;
вул. Житомирська, 90, 128-264Г, 171-327Б;
пров. Чернігівський, 1-25, 385, 2-32;
вул. Архангельська 1-49, 2-56;
вул. Богомаза 133,135,177;
вул. Гагринська 73-199; 40-198;
Гагринський ров.1-13,2-30;
вул. Грінченка 58-226; 33-245;
тупик Грінченка 2-12,11;
вул. Вітчизняна 69 / 1-89,24д, 26;
вул. Петрозаводська 2-6;
вул. Семипалатинська 1-39,2-54;
Семипалатинський пров. 2-6;
Індустріальний район
вул. Заболотного, 2-34, 1-25,
вул. Приязна, 38,
вул. Урожайна, 2-28, 3-23,
вул. Новокузнецька, 1-39;
Шевченківський район
вул. Січових Стрільців 1-3,2;
вул. Шевченка 36;
пр. Дмитра Яворницького 51-53;
Чечелівський район
вул. Меренкова, 4-16, 13,35;
вул. Гомельська, 1-7, 2-4, 34, 35;
вул. Камчатська, 1-9;
вул. Могилевська, 10;
вул. Леваневського, 42, 56-88, 59, 63-99;
вул. Ларіонова, 1, 2, 3, 4, 9-171, 20-50;
вул. Аптекарська балка, 32-44, 44а, 94-98;
ДП "Сервісенерго",
підстанція №31 ДМЕМ МЕТ,
Протект СКТБ Елеватормельмаш,
ТОВ "Сокіл-Брок"
вул. Академіка Белелюбського 25;
ТОВ "Днепроінструмент"
вул. Академіка Белелюбського 27
ПП Воробйов
вул. Гаршина 22
Автобаза Придніпровської залізничної дороги;
вул. Давидова, 2Б, 71, 183;
пр. Металургів, 2А, 2Д, 4;
вул. Новоорловська, 28, 30, 34;
Соборний район
спуск Кодацький №6-54, №1-75,
пров. Мандриківській;
вул. Олеся Гончара 10-14,10-14;
вул. Набережна Перемоги 11а, 13;
вул. Набережна Перемоги 37б, 39А, 50А;
пр-т Героїв, 43, 45 п. 1-9;
п-к Добровольців, д. 6 п. 1-13, д. 10.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що частина Дніпра залишиться без газу в 2020 році. Це пов'язано з проведенням регламентних ремонтних робіт на системі газопостачання.
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