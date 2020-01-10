"Благаємо! Допоможіть!" В Україні забили на сполох через ще одну "дорогу смерті". Фото

Жителі Нікопольського району Дніпропетровської області намагаються привернути увагу керівництва Укравтодору та Міністерства інфраструктури України через аварійний стан траси Н-23.

Дорога національного значення повністю зруйнована, проїзд по ній дуже ускладнений, а під час снігопадів рух завжди "стоїть". Звернення місцевих жителів і водіїв опублікували на сторінці громадської організації "Майдан Січеслав-Дніпро" в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Люди неодноразово просили виконати капітальний ремонт траси, проте безрезультатно.

facebook.com/msdniprocom

"За даними одного з сайтів відгуків про стан автодоріг, траса Н-23 набирає всього 1.4 зірки з п'яти можливих, а це значить, що вона вкрай незадовільна, для порівняння сумнозвісна Нікопольська траса Р-73 має 1.8 зірки, але Р-73 траса регіонального значення, а Н-23 національна", – відзначають в повідомленні.

facebook.com/msdniprocom

facebook.com/msdniprocom

facebook.com/msdniprocom

facebook.com/msdniprocom

facebook.com/msdniprocom

facebook.com/msdniprocom

facebook.com/msdniprocom

facebook.com/msdniprocom

Раніше OBOZREVATEL писав, що через стан дороги Миколаїв – Кривий Ріг "швидка" вісім годин везла чоловіка з інсультом. Крім того, жителі Миколаївської області чекають машину швидкої допомоги не менше двох годин.

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