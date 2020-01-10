Головна Новини
10 січня • оновлено в 16:40
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

"Благаємо! Допоможіть!" В Україні забили на сполох через ще одну "дорогу смерті". Фото

1.4т
Читати матеріал російською

Жителі Нікопольського району Дніпропетровської області намагаються привернути увагу керівництва Укравтодору та Міністерства інфраструктури України через аварійний стан траси Н-23.

Дорога національного значення повністю зруйнована, проїзд по ній дуже ускладнений, а під час снігопадів рух завжди "стоїть". Звернення місцевих жителів і водіїв опублікували на сторінці громадської організації "Майдан Січеслав-Дніпро" в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Люди неодноразово просили виконати капітальний ремонт траси, проте безрезультатно.

Новини
"Дорога смерті": на Дніпропетровщині у "швидкої" на ходу відвалилися колеса
"Благаємо! Допоможіть!" В Україні забили на сполох через ще одну "дорогу смерті". Фото

facebook.com/msdniprocom

"За даними одного з сайтів відгуків про стан автодоріг, траса Н-23 набирає всього 1.4 зірки з п'яти можливих, а це значить, що вона вкрай незадовільна, для порівняння сумнозвісна Нікопольська траса Р-73 має 1.8 зірки, але Р-73 траса регіонального значення, а Н-23 національна", – відзначають в повідомленні.

"Благаємо! Допоможіть!" В Україні забили на сполох через ще одну "дорогу смерті". Фото

facebook.com/msdniprocom

"Благаємо! Допоможіть!" В Україні забили на сполох через ще одну "дорогу смерті". Фото

facebook.com/msdniprocom

"Благаємо! Допоможіть!" В Україні забили на сполох через ще одну "дорогу смерті". Фото

facebook.com/msdniprocom

"Благаємо! Допоможіть!" В Україні забили на сполох через ще одну "дорогу смерті". Фото

facebook.com/msdniprocom

"Благаємо! Допоможіть!" В Україні забили на сполох через ще одну "дорогу смерті". Фото

facebook.com/msdniprocom

"Благаємо! Допоможіть!" В Україні забили на сполох через ще одну "дорогу смерті". Фото

facebook.com/msdniprocom

"Благаємо! Допоможіть!" В Україні забили на сполох через ще одну "дорогу смерті". Фото

facebook.com/msdniprocom

"Благаємо! Допоможіть!" В Україні забили на сполох через ще одну "дорогу смерті". Фото

facebook.com/msdniprocom

Раніше OBOZREVATEL писав, що через стан дороги Миколаїв – Кривий Ріг "швидка" вісім годин везла чоловіка з інсультом. Крім того, жителі Миколаївської області чекають машину швидкої допомоги не менше двох годин.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Теги
Міністерство інфраструктури Укравтодор ремонт і будівництво доріг
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
2
10
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Украинский мир! Кстати, президент случайно не этой страны, что-то говорил о "немытой России"?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Putin Serjio
Putin Serjio
Европейские дороги...
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
дорога национального значения...) ну вы, кклы, даете...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Новини

Топпублікації

Топблоги