Без води залишиться весь житловий масив: в Дніпрі попередили про масштабне відключення

З 9 по 11 грудня мешканці житлового масиву Придніпровськ в Дніпрі залишаться без води.
Відключення пов'язане з ремонтними роботами на насосній станції і мережах водопостачання. Про це повідомили на сторінці "ДТЕК Придніпровська ТЕС" у Facebook.
відключення води
24 Канал
Весь житловий масив буде відключений від водопостачання 9 грудня з 9:00 до 16:00. З 9 по 11 грудня води не буде за такими адресами:
вулиця Василя Симоненка, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12;
вулиця Космонавта Волкова, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23 (ДК-194), 24;
вулиця Кольська, 1, 3, 5, 7, 9;
вулиця Станіславського, 3, 5, 9 (спортивна школа), 11, 11а (СШ № 11), 13, 15 (ДК-145);
вулиця Енергетиків, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в п'ятницю, 6 грудня, 14-річний учень однієї зі шкіл Дніпра написав прощальну записку на дошці і зник. Дитина залишила свої речі в класі і вимкнула телефон.
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