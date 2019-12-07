Без води залишиться весь житловий масив: в Дніпрі попередили про масштабне відключення

З 9 по 11 грудня мешканці житлового масиву Придніпровськ в Дніпрі залишаться без води.

Відключення пов'язане з ремонтними роботами на насосній станції і мережах водопостачання. Про це повідомили на сторінці "ДТЕК Придніпровська ТЕС" у Facebook.

відключення води 24 Канал

Весь житловий масив буде відключений від водопостачання 9 грудня з 9:00 до 16:00. З 9 по 11 грудня води не буде за такими адресами:

вулиця Василя Симоненка, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12;

вулиця Космонавта Волкова, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23 (ДК-194), 24;

вулиця Кольська, 1, 3, 5, 7, 9;

вулиця Станіславського, 3, 5, 9 (спортивна школа), 11, 11а (СШ № 11), 13, 15 (ДК-145);

вулиця Енергетиків, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в п'ятницю, 6 грудня, 14-річний учень однієї зі шкіл Дніпра написав прощальну записку на дошці і зник. Дитина залишила свої речі в класі і вимкнула телефон.

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