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8 вересня • оновлено в 11:12
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/ Життя міста

Без помпи і кульок: Філатов по-діловому відкрив міст в Дніпрі

6.4т Читати матеріал російською

7 вересня, близько 6:00, біля Нового мосту зібралися комунальники, поліцейські і представники ЗМІ. Всі чекали відкриття Нового мосту.

Чутки про можливе відкриття швидко поширилися по місту, пише Наше місто.

Водії громадського транспорту вже не хотіли змінювати свій маршрут, але при вигляді охорони – з сумом розверталися.

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Виграв Дніпро: Центральний міст остаточно відкрили після завершення ремонту

Приблизно о 6:05 комунальникам дали команду розблокувати обидві смуги. Першим по мосту з лівого на правий берег проїхав мер Дніпра Борис Філатов.

Він зупинився і подякував усім присутнім.

Без перерізання стрічок і відправок кульок в небо він поїхав у своїх справах. Новий міст тепер відкритий для всіх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Борис Філатов і Володимир Зеленський 12 липня уклали парі, якщо Центральний міст до 14 вересня не здадуть в експлуатацію з усією документацією, мер Дніпра напише заяву про звільнення.

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Особа
Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
Тег
Новий міст у Дніпрі
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Николаев Олег
Николаев Олег
Открыли этот мост в 1960-е годы при СССР. Сегодня строить с нуля такие объекты Украина не способна. Только замена полотна и пролётов. Ни одной опоры не заменили и не умеют. Кроме того это главный мост в главном доноре бюджета страны, после Киева. И на него обратил внимание новый президент. А сколько такого по Украине? Ох и веселуха вас ждёт ))
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Ну так мост сдали. Что, теперь Фофка должен писать заявление? Или как?
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Tr Svit
Tr Svit
Это все классно,жду торжественно го открытия обещанного технопарка и мини Диснейленда.Поспорте кто-нибудь с Филатовым,пожалуйста.
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Tr Svit
Tr Svit
Аргентинский Кокс, ну так обещал же.А я человек доверчивый.
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Аргентинский Кокс
Аргентинский Кокс
Tr Svit, ну да, или рейхсага фанерного
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