Без помпи і кульок: Філатов по-діловому відкрив міст в Дніпрі

7 вересня, близько 6:00, біля Нового мосту зібралися комунальники, поліцейські і представники ЗМІ. Всі чекали відкриття Нового мосту.

Чутки про можливе відкриття швидко поширилися по місту, пише Наше місто.

Водії громадського транспорту вже не хотіли змінювати свій маршрут, але при вигляді охорони – з сумом розверталися.

Приблизно о 6:05 комунальникам дали команду розблокувати обидві смуги. Першим по мосту з лівого на правий берег проїхав мер Дніпра Борис Філатов.

Він зупинився і подякував усім присутнім.

Без перерізання стрічок і відправок кульок в небо він поїхав у своїх справах. Новий міст тепер відкритий для всіх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Борис Філатов і Володимир Зеленський 12 липня уклали парі, якщо Центральний міст до 14 вересня не здадуть в експлуатацію з усією документацією, мер Дніпра напише заяву про звільнення.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!