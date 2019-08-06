Зв'язали і катували: під Дніпром невідомі напали на сімейну пару

У селі Гупалівка Дніпропетровської області троє чоловіків в масках скоїли розбійний напад на подружжя пенсіонерів.

У ніч на 6 серпня зловмисники незаконно проникли в приватний будинок, в якому проживають пенсіонери. Про це повідомляє "УНН" з посиланням на правоохоронні органи.

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Злочинці, погрожуючи пістолетом, побили і зв'язали пенсіонерів (чоловіка 1938 року народження та його дружину 1941 року), після чого чоловікові на голову наділи поліетиленовий пакет.

З будинку подружжя грабіжники викрали понад 40000 гривень, а також прикраси.

У справі почали розслідування.

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