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Зв'язали і катували: під Дніпром невідомі напали на сімейну пару

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У селі Гупалівка Дніпропетровської області троє чоловіків в масках скоїли розбійний напад на подружжя пенсіонерів.

У ніч на 6 серпня зловмисники незаконно проникли в приватний будинок, в якому проживають пенсіонери. Про це повідомляє "УНН" з посиланням на правоохоронні органи.

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Під Дніпром пограбували пенсіонерів

Під Дніпром пограбували пенсіонерів

Судово-юридична газета

Злочинці, погрожуючи пістолетом, побили і зв'язали пенсіонерів (чоловіка 1938 року народження та його дружину 1941 року), після чого чоловікові на голову наділи поліетиленовий пакет.

З будинку подружжя грабіжники викрали понад 40000 гривень, а також прикраси.

У справі почали розслідування.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі сталося потрійне ДТП: на місці аварії утворилася пробка.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро обманюють пенсіонерів викрадення
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