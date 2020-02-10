Знімали підлітків: на Дніпропетровщині викрили віртуальну порностудію

У місті Павлоград Дніпропетровської області викрили процвітаючий порнобізнес, в який були залучені неповнолітні.

Послуги порнографічного характеру надавалися в режимі онлайн. Покупцями контенту були іноземці, повідомили на сторінці комунального підприємства "Муніципальна варта" Павлоградської міської ради в Facebook.

Відео з елементами порнографії за участю дівчат транслювали в мережі Internet за допомогою веб-камер. Залежно від кількості сеансів гонорар моделі становив від 15 до 30 000 гривень в місяць. Попередньо, в місті працювали до десяти дівчат-моделей.

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Секс-робітниць підшукували з кола знайомих, психологічно обробляли і навчали розміщувати відео порнографічного характеру на спеціальних сайтах, які в подальшому збували за плату. Моделі не тільки самі заробляли, а й пропонували знайомим приєднатися, обіцяючи, що відео продаються за кордон і про них в рідному місті ніхто не дізнається.

Тепер діяльність порностудії розслідуватимуть правоохоронні органи.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що лідер групи Rammstein Тілль Ліндеманн, якого вважають батьком дочки Світлани Лободи, знявся в порнографічному кліпі на пісню Platz Eins. Кліп у версії з цензурою опублікований на YouTube, проте в описі до відеоролика зазначено, що на сайті VISIT-X дане відео можна подивитися без цензури.

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